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ATHENS, Ga. – Georgia men’s tennis freshman Ethan Quinn has been named the 2023 Intercollegiate Tennis Association National Rookie of the Year, the ITA announced Monday.

A native of Fresno, Calif., Quinn finished his first collegiate season as the NCAA Singles National Champion, winning the program's fifth individual national title, joining the elite company of Mikael Pernfors and Boeker, who each did it twice.

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