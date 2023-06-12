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UGA students gather with the presenter of the Black Women and Herbalism Workshop hosted by Spelman's Food Studies Program.

 Special Photo: UGA/CAES

ATHENS -- For Jennifer Jo Thompson, finding solutions to meet the increasing global demands for healthy, affordable and accessible food requires an un-siloed approach in higher education and leadership. To both conserve natural resources and equitably sustain communities, Thompson's approach draws from a diversity of backgrounds, disciplines and expertise.

An associate research scientist in the Department of Crop and Soil Sciences at the University of Georgia, Thompson is director of the Sustainable Food Systems Initiative and leads the Social Sustainability of Agrifood Systems Laboratory in UGA’s College of Agricultural and Environmental Sciences.

Emily Cabrera is a writer and public relations coordinator for the College of Agricultural and Environmental Sciences at the University of Georgia.

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