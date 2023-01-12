Alarm bells sounded when I read an article in the New York Times about Hamline University, a United Methodist-related undergraduate school in St. Paul, Minn. The first institution of higher learning in the Minnesota territory, Hamline was founded in Red Wing, Minn., in 1854. Men and women were both admitted, a very progressive idea then. I suspect this “radical” idea was met with much opposition, but almost 175 years later, Hamline is still turning out scholars.

The attention now focused on their school, however, is mostly unwelcome. The Times article (Jan. 8, by Vimai Patel) is headlined, “A Lecturer Showed a Painting of the Prophet Muhammad. She Lost Her Job.”

Email Creede Hinshaw at hinnie@cox.net.

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