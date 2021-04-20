These are bookings for April 8-14 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 8
BARKLEY, DARIUS AHMAD, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCES, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released;
FAULK, TIFFANY MARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, NASHUNTA LASANN, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
SHIREY, MONIQUE LEELA, APD: DAMAGING, INJURING OR INTERFERING WITH PROPERTY OF PUBLIC UTILITY Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
SMITH, JOSHUA CORNELLIUS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
APRIL 9
ARMSTRONG, TREVON AMIR, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
ARNOLD, CALEB MATTHEW, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
BARRETT, MOSES WILLIAM, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
BISHOP, MONTERRIAN CORTEZ, SO: OFF BOND Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
BRONER, GREGORY LEE, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
BYRD, DIAMOND SANDELL, APD: PROBATION VIOLATION Released;
HOPE, JAMES LEE JR., SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, BUS STOP Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, BRANDON TERRELL, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
LUCAS, KAWASKI MYKEL, ASU: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
McCRAY, MEYONNA SHENEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MITCHELL, KAYLA KEANDREA, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Released;
OLSON, MATTHEW PHILIP, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PARR, JAMIE DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PROFIT, BRYAN LECONTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SANDERS, XAVIERA TERMAIN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SHEMWELL, KATHY ARNOLD, SO: EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Released;
SHEMWELL, PHILLIP FREDRICK, SO: EXPLOITING/INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Released;
STEPHENS, MAURICE BERNARD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OFF BOND Active;
TUMBLIN, LABRELLE RASHAD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
WARE, KE`MYA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WARE, SHI`CAMBRIELLE JAMICE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WILLIAMS, TOMMY, SO: PROBATION VIOLATION Active.
APRIL 10
CLARK, MARTIN LUTHER JR., DCP: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released; EXPLOITING INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Released;
GUEST, JEFFERY BERNARD, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HARPER, ROBERT JOE III, GSP: IMPROPER RIGHT TURN Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
ISLAND, MARY CATHERINE, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KENNEDY, NIA`KARA ASHAIYA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
McCLENDON, ANQUAN MONTREL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
McCRAY, JAMES QUINTON, APD: CONTEMPT OF STATE COURT Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
MIMS, MARTAVIUS DWAYNE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
ROBINSON, ALEXIS REAUNA, SO: SIMPLE BATTERY Released;
WASHINGTON, BRIANNA NECOLE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, AARON NAHANIEL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DRIVING WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, QUENTAVIOUS JAMAL J., SO: RECKLESS CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; OFF BOND Active;
WRAY, AMBER NICOLE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
APRIL 11
BROWN, NAHJI JA`NET, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
COLLINS, FLOYD ELDREN L., GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SPEEDING -- SCHOOL ZONE, MUNICIPAL COURT Released;
HUDSON, ERIKA WALKER, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, RICKY DEVENTCIE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
JONES, ERIC, SO: BURGLARY SMASH AND GRAB Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KING, ASHANTI MARTE`SHIONNAH, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LEE, BOBBIE DEESE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LUMPKIN, JAVEZ DE`NARD, APD: CONSUMPTION OR POSSESSION ALCOHOL BY MINOR Released;
PARR, JAMIE DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
POWELL, RICARDO DE`ANDRE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WILLINGHAM, JASON ANDRE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released.
APRIL 12
BARTHELL, LAWAYNE, APD: LOITERING/PROWLING Active;
BOLDEN, BERNADETTE FELICIA, GSP: VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
BROWN, WILLIE ROSS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, RASHAD AMAD, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MANGO, LOVELL MELVIN, APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; BATTERY Active;
McKINLEY, FREDERICK DANDREA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOORE, JAMALE DEVON, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
OWENS, MICHAEL BRENDAN, GSP: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; NO PROOF INSURANCE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; NO LICENSE ON PERSON Active; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; FAILURE TO YIELD -- GENERAL RULE Active; DUI - DRUGS - LESS SAFE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;
ROBERTSON, GREGORY TYRONE JR., GSP: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; PASSING ON THE SHOULDER OF THE ROADWAY Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; ENDANGERING A CHILD, DUI ALCOHOL OR DRUGS -- MISDEMEANOR Active; PASSING IN A NO-PASSING ZONE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; RECKLESS DRIVING Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active;
SHANKLE, CHRISTOPHER RAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TEDESCO, CHRISTOPHER LEE, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
THOMAS, FREDRICK LAVAILIAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active.
APRIL 13
BASKO, CHRISTOPHER JON, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; NO INSURANCE Active;
BENNETT, KIM BERNARD, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
COLEMAN, JAVON LENORIS, SO: FORGERY -- FIRST DEGREE Released;
CURRY, SHAMBRICA RENEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOUSE, KEITH ANTONIO JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
POSEY, JOSEPH LEE, SO: DISTRACTED DRIVING Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
APRIL 14
BRASCOMB, ASHLEY NICOLE, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
COLE, RANDY EDWARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
COVIN, QUENTIN LAMAR, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
DAWSON, GERNARD MONTRELL, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; SIMPLE BATTERY Active; OFF BOND Active;
GRIER, MARCUS WILLIE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HOWARD, NEAMEN SAIOOD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
PITTS, BRANDON MARQUISE, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
PITTS, BRITTNEY NECOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
RAY, KRYSTIN PAIGE, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
SCOTT, DONTAVIOUS MARQUIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, ANTWAN JAMELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WINCHESTER, ARTHUR LEE, SO: PAROLE VIOLATION Active.
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