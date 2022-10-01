These are bookings for Sept. 22-28 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 22
BOSTIC, TAQUANA KLARETTE, ADDU: PROSTITUTION Released;
BOYD, JESSICA CORTNEY, ADDU: PROSTITUTION Released;
BUCHANAN, MONTADIOUS DEQUVIOUN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BURRELL, ASHUMBRIA LLASHAUN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CLARK, KIRIAKIS QWONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLE, CHEROKEE LAKEYTA, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
DANIEL, TED WAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
DANIELS, DESMOND DARNELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
DRAUGHN, DEONA MARSHAY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; FALSE REPORT OF A CRIME Released;
FLOYD, JORDAN TERRELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, ADDU: PROSTITUTION Released;
GREEN, ANTHONY ANTUAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; HOME INVASION, FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
JOHNSON, LONNIE LEE, DCP: AGGRAVATED BATTERY Released;
LYONS, ILLYA MANQUEL, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; SIMPLE BATTERY ON EMPLOYEE OF PUBLIC SCHOOL SYSTEM Released;
MACK, ASHLEY TASHAYLA, SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
MACK, KOVORSHIA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MINCEY, ALICE VYNETTE APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
SUTTON, PATRINA SHANTAE, ADDU: PROSTITUTION Released;
WHITLOCK, WILLIAM ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, CORDERIA LASHAN, ADDU: PROSTITUTION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
SEPTEMBER 23
BURNETT, LINDSAY MICHELLE, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
CLEMONS, AUSTIN ISAIAH, SO: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; RECKLESS CONDUCT Released;
COLLINS, TOMMY CECIL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
EDWARDS, VICTOR TYRONE JR., APD: FALSE IMPRISONMENT Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HIGHTOWER, KENDRA LETICIA, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAIL TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HODGES, ANTHONY JAMES, APD: BATTERY Active;
JOHNSON, CHRISTOPHER GARRETT, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, ARTHUR LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
McCULLOUGH, ROBERT LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NELSON, VANITY YACKSHAYE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
WALKER, JELLONT JERRY, SO: PROBATION VIOLATION Released.
SEPTEMBER 24
BANKS, TIMIE RONELL, APD: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active
GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTHDATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
BURKS, LEWIS DOUGLAS III, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
BURLEY, TIANA JANAE, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FRAZIER, JAVASKI RESHOD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HARP, BARRY DONELL JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SWEENEY, OCTAVIOUS TENNEAL, APD: SIMPLE BATTERY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
TAYLOR, ANTHONY III, APD: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Released; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
TRENT, MIESHIA SHANTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TURNER, KADARIUS AMIR, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, TRAVIS L., SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released.
SEPTEMBER 25
BLACKSHEAR, STANLEY DEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
BROWN, AARON OSWALD, APD: LOITERING/PROWLING Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BROWN, DERRICK ANTONIO, APD: LOITERING/PROWLING Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
CLARK, RUDOLPH JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
COLEMAN, DAMION TYRELL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HARVEY, NYRIE AURIECE, APD: LOITERING/PROWLING Released;
HILL, BRIAN MATTHEW, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MAYBERRY, PAUL MARKS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PERRY, ALISA LATRELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PERRY, MAKITA SHANICE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
POLK, STANLEY LEON, APD: LOITERING/PROWLING Active; DRUG PARAPHERNALIA Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SLAUGHTER, QUIONA SHANTAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TIPTON, JOMOKENYETTE KENYATTA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; LOITERING/PROWLING Released.
SEPTEMBER 26
BALDWIN, QUINDATHION JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SSUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
GARDNER, ERIC BERNARD JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HALL, RAKINE DEANDRE, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HARDIN, NEAL J.,, DCP: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HILL, TERRENCE JAMAL, APD: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
HOLLEY, ENORRIS, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA --PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active;
JACKSON, JEMEY DONTRAILL, SO: RECKLESS DRIVING Released;
JOHNSON, KARSENA TREMAINE, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
JOHNSON, WILLIAM LEE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
LEWIS, LONNIE JOSEPH SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
LUCAS, TERRY, SO: SIMPLE BATTERY Released;
MASON, JOSHUA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MICKEL, MISTY DAWN, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
MOISES AREVALO, DAVID ALFONSO, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
ROUSE, WALTER WILLIAM, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TAYLOR, RONALD DENORTH, SO: ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD -- MISDEMEANOR Released;
THOMAS, OHARRA REGINALD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WALLACE, LEAH ANN, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
WHITE, LEONARD CHARLES, SO: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active.
SEPTEMBER 27
BAILEY, JERRY DALE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CAPPS, ANTHONY THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active;
HEPNER, RICHARD ALAN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HINES, REGINALD BERNARD, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
HOLSEY, MELVIN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MURPHY, RAKIRA SHANTIANA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
NELSON, CASEY RESHON, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
ROSCOE, TERRY LAMICHEAL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
SANDERS, MICHAEL BERNARD, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SPENCER, MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, ANTHONY III, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
TAYLOR, DEVON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
THOMAS, CEDRIC LORENZO, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WARE, GREGORY EUGENE, SO: DISORDERLY CONDUCT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active.
SEPTEMBER 28
CASHMAN, KHIRSTEN ZIEMBA APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DANIELS, ANTHONY RICKEY, APD: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
EVA, CAROLINE MARY, APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALLS OR OTHERWISE CONTACTING 911 Active;
GAINER, RODERICK JERMAIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, GIMIARIA GALEXA ANTOWNET, DCSP: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
RICHARDSON, RICKY LEE, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SOLOMON, SHA`DIAMOND NIGERIA, DCSP: DISORDERLY CONDUCT Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active;
WILLIAMS, DAIDEN JAMES, APD: BATTERY Active;
WILLIAMS, KAMARION DI`ANTE, DCSP: DISORDERLY CONDUCT Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUB;IC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP STOP Active.
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