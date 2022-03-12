Dougherty Jail Report

These are bookings for March 3-9 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 3
FORD, PATRICK WAYLON, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
GREEN, LEAH LAVETTE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; LOITERING/PROWLING Released;
LAMAR, PATRICIA ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
McCRARY, TAUREAN CORTEZ, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; NO INSURANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
SCHOFIELD, MARQUISE MONTEZ, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released
SWEAT, DAVID ALLAN, SO: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active;
THOMAS, MAKEL JEWAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
VICENTE, ORALIA, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
WILLIAMS, JAMES EDWARD, APD: HABITUAL VIOLATOR, MISDEMEANOR Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released.
MARCH 4
DOWE, LATISHA EVELYN, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
GEDDIS, CEDRICK LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GEDDIS, RUBY JEWELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HICE, JOHN CHARLES III, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
HUNTER, ALEISHIA NATASHYIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HURLEY, DERAVEN DEMARCUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
JACKSON, FANORIS LASHAWN, SO: AGGRAVATED BATTERY Active; BATTERY Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
KING, QUINTON DESHON, ADDU: BRAKE LIGHTS REQUIRED, TWO Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
MILTON, JULIUS ANTONIO, APD: PROBATION VIOLATION Released;
MIMS, MARTAVIUS DWAYNE APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
OTTING, KEVIN PATRICK, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
PERRY, ROMELO NARDRIVONTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
REDDICK, MONTREAL DRASHON, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
RELIFORD, CARLOS BYRON, SO: PAROLE VIOLATION Active;
ROBINSON, ALIJAH DESHAWN, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SHEFFIELD, DEMETRIUS LATOYA, SO: HARASSING PHONE CALLS Released;
STYLES, DELTON RENARD, ADDU: STOP SIGN VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; PAROLE VIOLATION Active.
MARCH 5
BRADLEY, BRANDON HERMAN, APD: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DUI — PER SE, 0.08 Released; OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;
HILL, REGINALD MORRIS, GSP: SPEEDING — STATE COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released;
MIMS, JANALYA DENECIA, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
NIXON, MARK D‘WAYNE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, OLIVER OTIS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SUTTON, JAMES OTIS, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
MARCH 6
ACREE, DELMOS JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released
ALBERT, DANETTA MERRIT, DCP: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Release;
BRIDGES, KRISTY LYNN, DCP: DRIVING WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET Released
GARY, BROOKLYN BREANNA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GARY, JAYLYN JAWONNA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MOODY, ARIEL EVONN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WITCHETT, STETSON IDERRICK, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
MARCH 7
CURLES, BENJAMIN DALE, SO: AGGRAVATED STALKING Active;
GIBSON, SANDRA SHANTRELL, APD: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
KING, DEMOSKI COPUALUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MORGAN, JAKOB DAVID, OTHER: OFF BOND Active;
PERRY, ROMELO NARDRIVONTE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
RICHARDSON, GABRIEL CLARK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, SAVANNAH KAY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
SPRAGGINS, MARKUS ALLEN, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
SPRINGS, BLAKE ELLIOTT, OTHER: OFF BOND Active;
TATE, CEDRIC OZIA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
WALKER, DESMOND RASHAD, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
WASHINGTON, TIFFANY OUATIA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
WILLIAMS, MAURICE LEONARD, SO: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
WINBUSH, JORVORIUS MONTEZA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released.
MARCH 8
ALBERT, DANETTA MERRIT, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
COLEMAN, KIRKLAND PATRICK, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
COX, CANDICE MARIE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY Released;
FARMER, ORBRIONNA SANTIANA S., APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active;
FLETCHER, TIMOTHY, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
HERNANDEZ, MIGUEL AREVALO, DCP: DISTRACTED DRIVING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;
JENKINS, JARVIS KANTRELL, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
MATHIS, WAYNE KEITH, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
McDUFFIE, SANIAH NICHOLE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
MITCHELL, CHARLIE LEE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MOSLEY, DONTAVIOUS LORENZO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PEMBERTON, JOWASKEE ANTWAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, CODY DALTON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
MARCH 9
BANKS, TIMIE RONELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BENTLEY, DAVID ALAN, SO: FORGERY — FIRST DEGREE, NO CHECKS, Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active;
HUNT, CINDY LYNN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, KEIKEI KEI’, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JOHNSON, SEMAJA MARTIN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
JONES, DEXTER CARVETT, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
LEWIS, RASHAAD KHARLIS, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
MOSLEY, RONDA CHEREE, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
OWENS, NOWLIN CHASE, OTHER: DISCHARGE FIREARMS ON PROPERTY OF ANOTHER Released; RECKLESS CONDUCT Released;
PARKER, ASHLEY LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
PETERS, SHEMAR, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
WILLIAMS, ZUMINIQUE DONAL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILSON, DONTARIUS LAMAR, ADDU: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
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