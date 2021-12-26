Dougherty Jail Report

These are bookings for Dec. 16-22 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 16
ACREE, DELMOS JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, ELIZ DAKOTA SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CRAWFORD, BETTY JEAN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
DUNCAN, PATRICIA ANN, APD: FAILURE TO APPEAR Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
EARVIN, MONTY ROMELL R., SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
HERNANDEZ, STEPHANIE DAWN, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HOOKS, JAN-TYLER MALIK, APD: STATUTORY RAPE -- MISDEMEANOR, VICTIM IS 14 BUT LESS THAN 16 Released;
JOHNSON, RASHAD AMAD APD: TAILLIGHT REQUIREMENTS -- TWO AFTER 1954 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
STEPHENS, KEYUNTE TRESHAWN, SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; OFF BOND Active;
SUMMERSET, ANDRE ONEIL SR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
WINCHESTER, SHEROD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active.
DECEMBER 17
BELL, CHERISH NICOLE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
BRUNSON, MARCUS MARQUEZE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
CASTRO, JOHN JEFFREY II, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DENT, KENNETH ALEXANDER, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
EVANS, KENDALL ALEXANDRIA, APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
HOLLOWAY, REGINALD MAURICE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE BATTERY Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
IRVIN, DORIAN SERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
JAMES, NIGEL OMAR, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
JORDAN, JACORY LAQUAN JR., APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
MAYBERRY, EARL JR., APD: FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; DUI -- PER SE 0.08 Active; PROBATION VIOLATION Active;
NETHER, KHALIL MALIK, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
OLIVER, EDWARD BERNARD SR., SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
SHEFFIELD, TERENCE LAMAR, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THORNTON, DANNY SR., DCP: DUI -- PER SE 0.08 Released; IMPROPER STOPPING ON ROADWAY Released;
WALKER, ISAAC GABRIEL, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER THE AGE OF 18, FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
WALKER, MAURICE ALLEN, ADDU: CITY COURT SENTENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
WARD, ALONZO SPURLIN, SO: PROBATION VIOLATION Active.
DECEMBER 18
GRAHAM, CRYSTAL TAMEIKA, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 8 TO 17 YEARS OLD Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER,S LICENSE Released;
GREEN, MICHAEL BRANDON, DCP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GRIER, LATIVIA LASHON, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HOPE, PENNY ANN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
JONES, MARKELVIS JAMAAL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JONES, PAMELA PAIGE, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
MARTIN, JOSEPH JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active;
ROSS, KEITH DEWAYNE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD AT YIELD SIGN Released; OPERATION WITHOUT REVALIDATION DECAL Released;
SAMUEL, TAMIA MONIQUE, APD: AGGRAVATED STALKING Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active;
SHERROD, DEMOND ALEXANDER, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
SMITH, ALLY NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SMITH, GLORIA JEAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
TURNER, DAVIN EUGENE, GSP: RECKLESS DRIVING Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WALLACE, ORENTHIUS JAMES SR., ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
WILCOX, MALKELA BRECOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, TYTIANA SIRREA, APD: BATTERY Released.
DECEMBER 19
HARRIS, RONNY JEROME, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
JENKINS, JARVIS KANTRELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
MONTGOMERY, PATRICK T., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SEBASTIAN-SEBASTIAN, LEONARDO, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
TAYLOR, STEVEN LARELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, CAMILLE ELAINE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
WILLIAMS, SUNNI LAMINGO, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
DECEMBER 20
BRONNER, JATARIOUS ANTWAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, MARVIN MAURICE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BURNS, JOHN BERNARD III, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
CARTER, DEXTER MARKIEA, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF HOUSING PROJECT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED Active; DRUG-RELATED OBJECTS -- POSSESSION AND USE OF Active;
CLARK, DRESHUN ONIKI, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
GOODMAN, FRANKIE ABRIMA, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; MURDER Active; OFF BOND Active;
ISAAC, TYTIANNA DOMONIQUE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, KHEDRIC MAURICE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, VANESSA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LUDDEN, SEAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MAGWOOD, LATOYA YUKIE, SO: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
MALONE, JEDARIUS JACQUEZ, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MAYS, TYRONE JR. ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; PAROLE VIOLATION Active;
PARKER, ERROLL ANTONIO, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBERTSON, GREGORY TYRONE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROGERS, SHAKEMA KRASHI, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SPRINGS, BLAKE ELLIOTT, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
WILLIAMS, OLIVIA GREEN, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
YARN, CORDARRYL SHEROD, DCP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED CANCELED REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released.
DECEMBER 21
ANDERSON, SYLVESTER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; CROSS, JONEISHA DION APD 184368; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, QUINETTA QUINSHA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLETCHER, CHRISTINA HOPE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JENKINS, COURTNEY NARKISA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
LUNSFORD, JESSE BERNARD, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
McLEAN, BREONNA MANDISA, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
PETERSON, MARQUISE CRAYSHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
REED, SHANELLE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
SMITH, ROBERT CHRISTOPHER, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SPEIR, CAROLINE ELISABETH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WILLIS, JOHNNY LEE III, SO: PROBATION VIOLATION Active.
DECEMBER 22
BROWN, ODELL ERIC, SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
DO, CORTNEY LEROSE, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active
FREENEY, MICHAEL JACOB, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; DUI - ALCOHOL, LESS SAFE Active;
FUDGE, ADAM JAMIL, SO: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
HUMPHREY, ANGELA DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KEY, WILLIAM LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
LOCKETT, KYSER MONKEL, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MAYBERRY, PAUL MARKS, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Active;
SADBERRY, GRADY CHRISTOPHER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TOLBERT, DONTAVIOUS MARQUIS, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
WALLACE, JOHNSON JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
WILLIAMS, MICHAEL JEROME, APD: THEFT BY TAKING --MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
YARBROUGH, ERIC BERNARD, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; RECKLESS CONDUCT Active.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.