These are bookings for Sept. 10-16 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 10
ANDERSON, JIMMY DAVID, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BAILEY, LATRESA NICOLE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
BRYANT, THOMAS LUTHER, III PROB: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, REGINALD EUGENE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COLLINS, MOSHEH, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released;
COTTO, SANDRA, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
DUDLEY, JERRI ANITA, OTHER: OFF BOND Active;
DUNLAP, SHANNON IRENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released
HUDSON, JONATHAN EVAN, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, QUINISHA SHANAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MATHIS, WILLIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; OFF BOND Active;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MONROE, MALLORY LIPPIT, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
STEPHENS, QUINCY PENTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TAYLOR, ERICK SHARON, SO: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
TAYLOR, TYRONE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released;
WALKER, NICHOLAS ANGELO, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WATSON, BRANDON PAUL APD: STOP SIGN VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WHEELER, ROGER DARNELLE, APD: SIMPLE ASSAULT Released;
WIMBUSH, JAYLIN DE`MARTIN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active.
SEPTEMBER 11
ALFORD, NEIYEAL DEVON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
COOPER, SHERMAN ALIHIM III, SO: PROBATION VIOLATION Released;
COVIN, ZACHARY RASHAD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DOWELL, NYOMI ANN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
GORDON, DARRIUS JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, ROSA LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MONROE, WILLIE DAVID, APD: PROBATION VIOLATION Active;
RUSHING, BILLY JARREL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SLOAN, RICARDO ANTONIO, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, TALMADGE L., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WRIGHT, DANTAVIS DARIUS, DCSP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
SEPTEMBER 12
HUNT, TONY CHANARD, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released
KING, SKYDERRIA ELEXIS, APD: FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LEROY, MESHYIA NYKEIA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released;
MAYS, TAHSEAN JAHLEE, APD: SIMPLE BATTERY Active; SIMPLE ASSAULT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SHIREY, MONIQUE LEELA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SMITH, JOHNNY MACK JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SPARLING, THOMAS EDWIN, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released
TYSON, ALVIN JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WOOD, TAMMY HILL, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released.
SEPTEMBER 13
DELORME, IVY MARIE, ADDU: FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Active; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Active; NO INSURANCE Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active;
DUNCAN, PATRICIA ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
EASON, APRIL SHARELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
GULLAGE, ROBERT LLOYD, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;
JONES, MARQUIS JERTAVIUS, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PROBATION VIOLATION Active;
McAFEE, MICHAEL ALLEN JR., APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released
MILLER, RODRIGO ERNESTO, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active;
WILSON, CHARLES BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
SEPTEMBER 14
AUSTIN, JUWANNIS FRANK, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBATION, SALE OF Released;
HARRIS, JAMES LORENZO ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBATION, SALE OF Released; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released;
HEMPHILL, EDDIE LEE SO: BATTERY Released;
HOOVER, WILLIAM JASON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOPE, PENNY ANN, ADDU: MARIJUANA, PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBATION, SALE OF Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
JAMES, JOHNTHAN WILL, SO: RECKLESS CONDUCT Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Released;
KING, BRION MANONTIO, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
McCALL, LILLIE MAE S., USM: PROBATION VIOLATION Active;
PEAK, BOBBIE JO, SO: HARASSING PHONE CALLS Released;
PRIDE, DEBORAH ANTHONY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: PUBLIC INDECENCY - LEWD CARESSING OR FONDLING OF ANY PERSON Released;
STEWART, TOMMY CHARLES JR., SO: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released; THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
STRONG, SHATORA DEONNA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WILLIAMS, RASHARD JAMEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; LOITERING/PROWLING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active.
SEPTEMBER 15
ANDERSON, RICARDO SCOTT, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
BAILEY, DEANDREA SHANISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BASS, FOSTER LEON, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
BRANNON, WILLIAM RICHARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
BROWN, NICHOLAS BERNARD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CARTER, BRIDGETTE SAMANTHA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, TA`KEEVIAN KEESHADD, ASU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
HOLT, DOMINIC SHAQUILLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, AHMAD RAY`NARD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
KNIGHT, WILLIE LASHAWN, APD: DISTRIBUTING OBSCENE MATERIALS Released;
MARTIN, LASHONDA RENAE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
MOBLEY, WHITNEY ELIZABETH, SO: THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Released;
MOLDEN, RASHEIKE DONELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RAYNER, ADRIAN DEVANTE SR., SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
STEPHENS, LAWRENCE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, WILLIAM PATRICK, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, JAMIA SHERA, APD: IDENTITY THEFT FRAUD TO CREATE/USE/POSSESS Released; THEFT BY TAKING --MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
SEPTEMBER 16
ALLEN, KEISHONA TIERRA, ASU: BATTERY Released;
AMAN, BRANDON DAVIDSON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BANDY, TIFFANY SHONNETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BLAKELY, DEMONICA VARICA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DENT, WILLIAM DON JR., APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
FINDLEY, CHRISTOPHER BAZIL, APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
FORGARTY, ANGELA RENEE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JACKSON, MARKESIA QUANESHA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JAMISON, KENZEL TREMAIN, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
LONGINO, VINYETTA SHANAYLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
McCRAY, JA`ANDRE HAKEME SO: IMPROPER BACKING Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
MEMOLO, MICHAEL CHRISTOPHER, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; BURGLARY Active; THEFT BY TAKING - FELONY Active;
MILLER, JOSEPH ALONZO, PROB: PAROLE VIOLATION Active;
ODOM, JESSICA GENAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBERTS, NATHANIEL JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
STEPHENS, RICKY ANTHONY JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, JERRY JAVONTAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
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