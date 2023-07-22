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Three nurses with Tift Regional Medical Center -- from left, RNs Michael Thompson, Stephannie McClain and Destiny Garmon -- recently received special organ donation training with LifeLink of Georgia. 

 Special Photo: TRMC

TIFTON – Three nurses with Tift Regional Medical Center recently received special organ donation training with LifeLink of Georgia. The nurses included Intensive Care Unit Nurse Manager RN Michael Thompson, Clinic Nurse Educator RN Stephannie McClain, and Emergency Department Nurse RN Destiny Garmon.

Each TRMC nurse was trained in the donation process, allowing them to be additional resources at their respective hospitals with referrals, donor management of cases and family care.

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