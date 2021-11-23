Dougherty Jail Report

These are bookings for Nov. 4-10 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 4
ALLEN, BRITTONIO NEVARRE, SO: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
BRYANT, SAMUEL JAMES, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
COLBURN, CRYSTAL LEIGH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JAMES, KHADIJAH SHANICE, APD: COMPUTER THEFT Released;
JONES, SHANICE CANTENELLA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
McCRAY, JATORIAN DEMITRI, SO: AFFRAY -- FIGHTING Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
McINTYRE, ALEXANDER TAYLOR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MOODY, GEORGE TARIK, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
NORID, NAHRIAH SHADAY, DCP: THEFT BY SHOPLIFTING -0 $500 OR LESS Released;
PRINCE, KENNEDY DENISE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROSS, DAVID SHANE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
WALKER, RODNEY O`NEAL JR., GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
WHITUS, ELISHA LASHAY, APD: COMPUTER THEFT Released;
WILLIAMS, SHONTARIA JADE SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; CITY COURT SENTENCE Released.
NOVEMBER 5
BARRETT, FEMI CLARICE, GSP: FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; TOO FAST FOR CONDITIONS Released;
BROWN, ALLEN, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
BROWN, JAURON RASHAD, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
BUCKLEY, KERRIE IVAGGO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BYNUM, JALEN KESHAUN, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released;
CLARKE, PATRICIA ANN, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
DANIELS, CECIL TAUREAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DIXON, DA`TRAVIOUS VASHUN, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DORSEY, LEEMANUEL TYREK, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FLETCHER, CHRISTINA HOPE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GLOVER, RICARDO DONNELL JR., GSP: ENDANGERING A CHILD -- DUI ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
GOODMAN, FRANKIE ABRIMA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
GRINER, MICHAEL TODD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HEWETT, DEVIN RYAN, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI, ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
HIGHNOTE, LARRY PHILLIP, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; AGGRAVATED BATTERY Active; FALSE IMPRISONMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
IVEY, SHAKIA KEANNA, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released
OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI, ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
JOHNSON, CORDARELL O`BRIEN, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
KING, MILTON BERNARD JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
LOUD, RANDY BERNARD, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released;
LOYD, JAMES HERALD, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
REYES QUINONES, JAVIER OMAR, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
SAMPSON, KERON JACOBI, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SINGLETARY, NANCY SLOAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
STALLWORTH, BOBBY LEE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Active; PROBATION VIOLATION Active;
TOYE, BENNIE ED JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
WALSH, DEWEY MACK, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
WALSH, TAMMY JEAN, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
WATERS, CEDRIANIA MOENICK, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
WILLIAMS, MICHAEL JEROME, GSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
WILLIS, STACY RICARDO, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released.
NOVEMBER 6
ANDERSON, DERELL ALEXANDER, GSP: DUI - PER SE 0.08 Released; IMPROPER BACKING Released;
ARMSTRONG, KEYANTRA LAVOSIER, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
BRADLEY, SHIRLEY DENISE, APD: BATTERY Released;
DABBS, BLAKE ALEXANDER, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
HARRELL, WILLIAM JACK III, GSP: DUI - MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released;
HUTCHINS, LANNY ROGER, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, JERMAINE, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; NO PROOF INSURANCE Released;
JONES, JAMES EARL, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
MILLER, MICHAEL DAWAYNE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; NO LICENSE ON PERSON Released; OFF BOND Released;
NEWBERRY, JOSEPH AKEEM, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
O`KELLEY, AARON JAMAAL, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released;
PALMER, CAMERON BERNARD, GSP: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
STARLING, WALTER JR., GSP: DUI -- PER SE 0.08 Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Active.
NOVEMBER 7
BILLINGSLY, ANTWAUN ROBERTS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COBB, CORDON TROY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GATLIN, MARCUS RECARDO, OTHER: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
HAMILTON, DONTRAVIOUS CORTELL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOLSEY, AUDRIANA MARIAH, GSP: NO LICENSE ON PERSON Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
HOLSEY, ZAQUASHALYN L., GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
JONES, ALEXANDER ANTONIO, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; FAILURE TO YIELD -- EMERGENCY VEHICLE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; RECKLESS DRIVING Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
JONES, ARSENIO TERRELL, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
LUKE, DABKOWSKI DETEZ, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
METTS, KOREY PRENTISS, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
PRIDMORE, SHENA MARIE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
QAQISH, MELISSA PYLE, APD: SIMPLE ASSAULT Released;
ROBERTS, CHEVASKI AKEEM TENA, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SMITH, STANTASKI MONTREZ, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SPENCE, JEREMIAH EBENZEE, SO: CONTEMPT OF SUPERIOR COURT Active;
WILLIAMS, HEATHER VERONICA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
NOVEMBER 8
BARRENTINE, JOHN MICHAEL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, JERRY LAWRENCE, APD: COCAINE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
KISER, JUSTIN CHRISTIAN, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WILLIAMS, CHANTIA ALEXIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active.
NOVEMBER 9
BELL, IRISH LAFAYE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE ASSAULT Released;
BOONE, ALONZO TERRELL, DCP: NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BRYANT, TAHKOBE CANTRELL, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DAVIS, CORTAVIS TRINARD, APD: BATTERY Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HELMS, GARY DEAN JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JONES, DANNY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
KENNEDY, MARVIN, LEE: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
MABREY, MEGHAN COLLIER, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PAIGE, PEACE MILIK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY Active;
POLITE, ANTHONY WAYNE II, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SANDERS, JEREMY LAMAR, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY -- MISDEMEANOR Released;
SMITH, CARLOS MORRICE, ADDU: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released;
THOMAS, PHILLIP DIMICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, PHILLIP MICHAEL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WILLIAMS, BELINDA NICOLE, DCSP: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE ASSAULT Released;
WOODS, ERIC TRADELL, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; RED LIGHT VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;
YARBROUGH, ERIC BERNARD, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active.
NOVEMBER 10
FLETCHER, CHRISTINA HOPE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
GORDON, DONOVAN CHANING, SO: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GORDON, MISTI DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRIS, KEITH DEMETRIUS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
HOSLEY, DONTEVIOUS RASHAAD, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MURRAY, BERNARD RESHON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
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