Dougherty Jail Report

These are bookings for Aug. 18-24 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 18
BRYANT, DESI CORRELL II, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
EADY, RANDOLPH APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FREEMAN, EUGENE JESSE, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
HICKS, RUEZ PALEA, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JACKSON, KAWAJALIN LASHEKIA, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Active;
JOHNSON, JEFFREY GORDON, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
PORTER, WONTAVIOUS MONTRELL, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
POTTS, VICTOR ROY APD: RAPE Released;
WASHINGTON, JAMIE ALEXANDER, SO: RETURN FOR TRIAL Released.
AUGUST 19
ANDERSON, ISAIAH MOSE, PROB: OFF BOND Released;
BARFIELD, KEITH OWENS, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; LAYING DRAG/DRIVING IN CIRCULAR/ZIGZAG COURSE Released;
BOSTON, SABRINA ERICA, APD: SIMPLE BATTERY Released;
BOYD, JESSICA CORTNEY, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;
CARTER, ANTHONY DYWAYNE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CHAVIS, GLENN JOSEPH, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, YOLANDA PATRICIA, SO: PROBATION VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
DAVIS, DEMETRIUS DEWAYNE, DCSP: CRIMINAL TRESPASS Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
ELLIS, CHRISTOPHER McKINZIE, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; FIREARM USE BY CONVICTED FELON IN COMMISSION OF CRIME USE Active; PROBATION VIOLATION Active;
FRAZIER, JAVASKI RESHOD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GRICE, JOSEPH JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PAROLE VIOLATION Active;
HARRIS, ROBERT LEWIS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
HICKS, ISAAC EDWARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JEFFERSON, SEQUOIA SARAH, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
LOWE, KWAMETRIUS, DCSP: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
LOWE, REGINALD BRUNO JR., ADDU: BATTERY Active; PAROLE VIOLATION Active;
MITCHELL, KEITH WARREN, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
POWELL, CONNIE WILL SR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SWEARINGEN, JEFFERY WAYNE, DCP: ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active; CHILD MOLESTATION Active; AGGRAVATED CHILD MOLESTATION Active; AGGRAVATED SODOMY -- COMMIT SODOMY WITH FORCE AND AGAINST PERSON Active; ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active;
WEST, TAVARIUS SHERROD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, TESS NECOLE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
AUGUST 20
BROWN, SEDRICK BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HYSON-BANKS, TIANA JANA, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; NO INSURANCE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
MANRIQUEZ, AUTUMN LEE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MERRITT, VERNORRIS SHROD, APD: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT - REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
POWELL, JERMANIE DIELL, GSP: NO PROOF INSURANCE Released; DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
RIVERS, ANTONIO LAMONTE, APD: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WEST, DENEVIOUS RASHARD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; RECKLESS CONDUCT Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active.
AUGUST 21
BOOKED, IN ERROR: Released;
BRONNER, JAYUNTAE DEMOND, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS, FEET, FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BURGOS, DAVID RICHARD, APD: CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSE EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active; SODOMY -- FELONY Active; AGGRAVATED CHILD MOLESTATION Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active;
COOPER, QUASTEVEN JEROD, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DRAKE, DENNIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
HILL, ASHLEY LAWANDA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MATHIS, SHABRIKA LASHON, APD: PROBATION VIOLATION Released;
PALMER, WENDY CAROL, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
PARKER, EMPRIS SADE APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RANDLE, COREY LASALLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SAPP, JOSEPH JR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TERRY, ARLENE BRIANA, DCSP: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
AUGUST 22
BUSH, CHERNELL VONTESA, APD: SIMPLE BATTERY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
DUNCAN, NATHAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active; SIMPLE ASSAULT Active; SIMPLE BATTERY Active;
FARRIS, SCOTT EDWARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FREEMAN, ADRIAN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRAY, VANESSA RICHELLE, DCP: IMPROPER DISPLAY OF DECAL -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; CHILD RESTRAINT - CHILDREN UNDER 8 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LOUD, JAVONTE TERRON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NELSON, JOSEPH JR., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PITTS, BRITTNEY NECOLE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
WHITEHEAD, DONARIOUS MALIK, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active;
WILLIAMS, TRAVIS L., APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
WILLIAMSON, NATHANIEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active.
AUGUST 23
BARFIELD, CLINT MONROE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
BRIDGES, KRISTY LYNN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BUSH, KENNY BERNARD SO: PROBATION VIOLATION Active;
COLLINS, JAMES EDWARD, JR., DCP: CHILD MOLESTATION Active;; INCEST Active;
GOINES, DEMORRIUS DEWAYNE-LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, KIARA UNITRISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, SASHUN MONY, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; CITY COURT SENTENCE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
LEWIS, STACY LYNN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
MOORE, AUNDRILES RAONNA, DCP: PASSING IN A NO PASSING ZONE Active; RECKLESS DRIVING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
PITTS, BRIAN DOUGLAS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; MARIJUANA --PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
SAPP, JOSEPH JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active;
TERRY, TANADA SHACORE, APD: CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active;
THOMAS, TIMOTHY LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WALLACE, CHARONDA SHANEA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, QUAN`JERRIOUS MONTRAVIOUS, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released.
AUGUST 24
BROWN, PAUL CLIFFORD III, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
FAISON, SHA`QUANNIS L., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GARDNER, MAKAYLA RENA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HARRIS, BRANDALL SAMPSON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HAYES, PEARLINE KEGLER, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
HOUSTON, DION ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
SHERMAN, JMYIAH, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, BENNIE LEE JR., OTHER: OFF BOND Active;
WALKER, JEFFERY ODIS DEROD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active.
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