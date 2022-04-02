Dougherty Jail Report

These are bookings for March 17-23 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 17
ALEXANDER, DESTINY FRANCHESKA, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BOYD, EMILY NICOLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CALDWELL, ALTTERIEK FUQUON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CRAWFORD, CORNELIUS JAVON, SO: SIMPLE BATTERY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, STEPHAN EUGENE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
DAWKINS, PHILLIP MEKELLE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DIXSON, TANADA RACHEAL, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
GORDON, MICHAEL MARION JR., APD: RECKLESS CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; RECKLESS CONDUCT Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY, Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE, FORCED ENTRY Active;
HALL, UNYA KENYEA, ASU: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
HILL, STEVE BERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JACKSON, KISEEN BROWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; TRANSMITTING FALSE REPORT OF FIRE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JENKINS, TREMOSKI R., APD: CITY COURT SENTENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LEWIS, RODNEY ALLEN, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
LIPKINS, KRISHAUN DEVONNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MARKS, JORDAN DESHON, SO: OFF BOND Active; SIMPLE BATTERY Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
McCLAIN, FREDDIE LAMAR JR., APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
MINATEE, QUATARIUS DONTA, APD: BATTERY Active;
RIVERS, KEAONDREA LASHUN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SIMPSON, KAVAZEIA DEJEAN, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, MAORIS JAMALE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active.
MARCH 18
BOOKED, IN ERROR 18524: Released
BRYANT, SHANTANNA NIKELE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
DORSEY, WILLIE LEE, SO: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
ESLAND, TERRELL MICHAEL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
KELLY, RENALDO KENTREAL, DCP: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; THEFT BY CONVERSION, MISDEMEANOR Active
LYLES, KENNETH BERNARD JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
SMITH, LAKEISHA LASHONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TERRELL, CHANDRA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, JOHNNY DAVID II, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
WRIGHT, JYVIAN, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; CONTROLLED SUBSTANCE/MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released.
MARCH 19
BLUNT, JAKARI MCKENZIE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
GREEN, KADIJAH AALIYAH, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
GREENE, CHARLESTON THOMAS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
JACKSON, BOBBY JAVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JENKINS, REGINALD LEON, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE, FORCED ENTRY Active;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: PROBATION VIOLATION Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
WASHINGTON, LANDON HAYES, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- MORE THAN $500 Active.
MARCH 20
FARLEY, MARQUIS RASHAAD, APD: OFF BOND Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
O`BRIEN, MICHAEL JAMES, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released;
RILEY, ZEMARCUS MONTREZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WALKER, DAVID JAROD, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
MARCH 21
BROWN, GLORIA MONIQUE, APD: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
BRYAN, KAREN DAWN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
DOWNS, TONY ONEAL JR., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
EAFORD, RODRICK DEANDRE, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released; DISORDERLY CONDUCT Released; SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ENGLISH, CIERA BRENA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HAYES, QUINCY VIDEL, GSP: PROBATION VIOLATION Released; OPERATING AN UNSAFE COMMERCIAL MOTOR VEHICLE Released;
HIGH, KORTEZ HASSANI, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released;
HILL, KAMINSKI DONNELSHAY, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released;
JACKSON, KEESHA LASHON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MILLER, KENNEDY WAYNE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
OLSON, MATTHEW PHILIP, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PARKER, CEDRIC BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, NYKIRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SMITH, SOYUNA LETRESE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TAYLOR, ROBERT WILLIAM, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WATERS, CARLOS KENESSE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
MARCH 22
AUSTIN, QUANTRAVIOUS QUARSHAUN, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
BAKER, DONTERRIO JEROD, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
BOLDEN, ANGELO DAMONTE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
CLINTON, ERIC JR., APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CRITTENDEN, DARREN DEWAYNE, GSP: CITY COURT SENTENCE Active; NO INSURANCE Active; TIRE REQUIREMENTS Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; SPEEDING -- STATE COURT Active;
HAIRSTON, ANIYA G., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active;
HILL, ALVIN MILTON, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
JONES, TAMEKA JEANEEN, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
OCORO, VICTOR, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
REYES, AMANDA FAYE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- MORE THAN $500 Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RIGGINS, JONQUAVIUS JAQUAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active; CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
SEADROW, ALESIA YVONNE, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; BATTERY Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
WHEELER, PATRICK BERNARD JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
WINDOWS, KAYLA CRISTINE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WOODS, TRACEY KEY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active.
MARCH 23
BROOKS, JIM TOM JR., OTHER: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CANIDATE, ALLERICK, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
CLEVELAND, GRADY CHEAZ, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DEAN, KRISTIN KYLA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
IDLETT, JONATHAN RASHAD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JACKSON, LILLIAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JACOBS, ALFRED LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PHELPS, GREYLYNN ELIZABETH, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PRICE, ANTWAN DEVELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
REESE, BRAXTON LAKEITH, ADDU: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
SAPP, TYKESHIA SHENORIA, APD: UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
SEAY, ASTORIA ASHAUNTA, APD: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
TINSLEY, DESIREE LATRICE, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
WILLIAMS, JAQUISE TREVARIAN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released.
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