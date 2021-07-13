These are bookings for June 24-30 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol.
JUNE 24
AUSTIN, JASON CHRISTOPHER APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, MARQUESE QENTIZ, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
CARROLL, KANINJA LASHONA, APD: BATTERY Released;
CARTER, TYRONE CORNELIUS, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
KENNEDY, FREDRICO RAYMOND, APD: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS/FEET/FIST Active; KIDNAPPING Active; CRUELTY TO CHILDREN — FIRST DEGREE Active; ESCAPE — FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active;
KING, COREY DEVANCE, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
OWENS, GREGORY, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
PICKARD, TONY LEE, APD: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active;
ROBINSON, EXIVAES DORAL, SO: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
TURNER, DAVIN EUGENE, APD: PROBATION VIOLATION Active; IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; DUI — PER SE 0.08 Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; LEARNERS LICENSE VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, JEWEL BROWN, APD: SIMPLE ASSAULT Released; DISORDERLY CONDUCT Released.
JUNE 25
BOYD, JESSICA CORTNEY, APD: SIMPLE BATTERY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
DANIELS, REGINALD LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DERISO, CHELSEA ALEXIA, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
DICE, TAMIYAH SHUNTEVIA, ADDU: MARIJUANAPURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
HARRIS, SHAWNTAVIUS MARQUIS, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, WILLIAM WESLEY JR., PROB: PROBATION VIOLATION Released;
KIMMEL, JESSICA JOYCE, DCP: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
LEE, UDASHIA NYSHEKA, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
MOORE, HANNAH KEYANNA, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; AGGRAVATED BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
SANDERS, JOHN ALBERT, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
THOMPSON, RYHEAM, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; GANGS — UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active;
THREATT, SHANICE CHANTE, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
TRICE, MESHA MICHELLE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
WARD, JE‘SAMUEL RAQUAN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WRIGHT, JARED MICHAEL, DCP: SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN — FELONY Active.
JUNE 26
BISHOP, JESSICA DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
COLLINS, TRACIE TOMLINSON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, VENKO LAMONTRA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
RILEY, ZEMARCUS MONTREZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, RATRELL DEON, SO: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released; PROBATION VIOLATION Released;
WALKER, JONATHAN WARREN, APD: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WINDHAM, RICHARD LEE JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JUNE 27
CLARK, MARK ZAVIER, APD: FALSE REPORT OF A CRIME Released;
CLARK, MARTIN LUTHER JR., APD: PROBATION VIOLATION Released;
COLE, RANDY EDWARD, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
CROSS, TYLER DALTON, DNR: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GLENN, VERNON MELVIN JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE/DANGEROUS DRUG/WEAPONS Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
HODGE, TAMEIKA ROCHELLE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active;
LOFTON, JUSTIN DUNTRAY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
McKINNEY, EARL JAMES II, GSP: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released; NO INSURANCE Released;
POSEY, CRYSTAL RENEA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
RANDALL, DENECIA NICHELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, TIFFANY NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, STEPHEN LORENZO JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released.
JUNE 28
ADAMS, CANDICE RENEE, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
BEAM, DAVID ALVIN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
COVIN, ZACHARY RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
CURCIO, LORRIE DAWN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
EVERETTE, RALPHIEL RAHEIM, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
FIGUEROA, KASUAVAY ANGELO, APD: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; IMPROPER PASSING ON LEFT WITHIN 200 FEET OF VEHICLE Active; STOP SIGN VIOLATION Active; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; IMPROPER OR UNSAFE TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Active; IMPROPER STOPPING ON ROADWAY Active; RECKLESS DRIVING Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; IMPROPER RIGHT TURN Active; SPEEDING — STATE COURT Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OFF BOND Active;
KAYLOR, FRED KENTRELL, USM: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
McCLINTON, JIMMY LEE JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY Active;
PERKINS, TAMIA DENISE, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
SHILOH, CEDRIC JERMAINE, SO: FAILURE TO APPEAR Released;
THOMAS, TIMOTHY TERRELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
WIENHOFF, MICHELE DIANE, ADDU: TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Released.
JUNE 29
COOPER, CARY DEMOND, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
FRAZIER, DANTAVIUS COOLWASKII, APD: PROBATION VIOLATION Released; GEORGIAA HANDS FREE LAW Released;
GODWIN, ARMAND JARROD, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
GRIFFIN, MYRA JOY, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBERTS, JORDAN ANTONIO, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
TURNER, KOURTNI DOMNOTINA, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
WILLIAMS, TRAVIS DEWAYNE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
WOODALL, EUGENE BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released.
JUNE 30
GRAHAM, IATOLA TAYBA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
KNIGHTON, JESBIA DANIELLE, APD: STOP SIGN VIOLATION Active; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER 8 Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
NELSON, RODERICK BERNARD, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
PINKINS, TOMMY LEE JR., SO: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY DECEPTION — FELONY Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active.
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