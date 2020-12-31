These are bookings for Dec. 17-23 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 17
BUSH, KALIAH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLARK, ASHLY LIQUINN, SO: OFF BOND Active; SCHEDULE III, IV, OR V CONTROLLED SUBSTANCE, SALE OF Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WTH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; ESCAPE — FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
DIAZ, QUINTAVIOUS SHERROD SR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GARDNER, UNTERIOUS ANDRE’, APD: FORGERY — THIRD DEGREE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GRANT, DONYAII JAMALL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; AGGRAVATED ASSAULT ON A PEACE OFFICER Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; BOND REVOKED Active; TAMPERING WITH ELECTRONIC MONITORING DEVICE, HOUSE ARREST Active; VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active; OFF BOND Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active;
HOLLEY, ENORRIS, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; PROBATION VIOLATION Active;
IRVIN, BRENTLEY ROYAL APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
IRVIN, DORIAN SERNARD, APD: SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF INTERSECTION Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; OFF BOND Active;
JACKSON, DARRELL TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McDANIEL, DAVONTE BENARD APD: FORGERY — THIRD DEGREE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
MOLDEN, NI‘CAREY TYQUIZE, APD: FORGERY — THIRD DEGREE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
MORNS, WILLIE GUY, DCP: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released; RECKLESS CONDUCT Released;
NEWTON, AMANDA MICHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
RICHARDS, DIAMOND ZACKISHA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
STEPHENS, KEYSHON RESHARD, PROB: PAROLE VIOLATION Active;
STEWART, JADARIAN KEMON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TUCKER, MATTHEW SCOTT, SO: POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
WESTON, IDRESS MALIK, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; FLEEING, ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; STOP SIGN VIOLATION Released.
DECEMBER 18
BEAUFORD, CARLOS DEMOND, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Released;
BROWN, RAYMOND EDWARD, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
CLAY, ROBERT ARTEZ, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
DUMAS, ELIJAH STEPHEN, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
FARMBRY, CHARLES ANTHONY, DCSP: LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Released;
GERACI, CHRISTOPHER ALLEN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HARGROW, JACKIE LEVON JR DCP: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released;
HARRIS, ERIC ANTON, APD: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active;
MALONE, CARLA, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
SANDS, TIJAH, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
SMITH, SEDRICKA LAKENYA, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, KELVIN LATRON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
DECEMBER 19
BANKS, MILO DEMETRIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
BLACK, LATOYA MYJHIA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
CARTER, MELVIN JEAN JR., DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
CLYDE, DEMARIUS ANTWAN: APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
COUNTRYMAN, QUAYSHON MONIQUE, APD: HIT AND RUN — SERIOUS INJURY OR DEATH Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DUI — PER SE 0.08 Released;
DOCKERY, TYLER CARLTON, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GRAHAM, SASHIA RORY TYRONE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
HODGE, DONTAVIOUS TURANE, SO: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, KAITLYN MARTHA, OTHER: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active;
LEE, DONTE ALEXANDER, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
MILLEDGE, SAMORE DENISE, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI — PER SE 0.08 Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
WINCHESTER, QUINTERRIOUS LEWIS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
DECEMBER 20
CLARK, AIYLA ZORA, GSP: DUI, DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
FARMBRY, CHARLES ANTHONY, APD: STALKING — MISDEMEANOR Active;
HAMMONDS, MICHAEL DAVID, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
HARRIS, CARLTON KEON, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released;
HARRIS, DEMECHEA RASHAD, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
HICKS, JAH‘LEEL AKEEM, DCP: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, TYRONE JOSEPH II, GSP: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
JONES, LAVERNE DION, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
JONES, NATHANIEL JR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
McNAUGHTON, CLELA PATRICIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MYRICK, TANESHA MONIQUE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active;
ODOM, JAMIE LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RODDY, DAVID LAMONT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TAYLOR, ERICK SHARON, GSP: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
THOMAS, ASIAONA NYTIAYA, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
DECEMBER 21
BARFIELD, ABIGAIL ROSE, ASU: MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
BLOODSWORTH, EDGAR NEWTON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BOOKED, IN ERROR, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COLBERT, WILLIE B., APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, TIMOTHY TORRECE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; GEORGIA HANDS FREE LAW Released;
DEMING, MATTHEW HARRISON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAWKINS, DOMONIQUE D., APD: SIMPLE BATTERY Released;
SHEFFIELD, RAYMON UNCELL, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TURNER, SAMANTHA LAKESHIA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; GEORGIA HANDS FREE LAW Released.
DECEMBER 22
AUSTIN, VICTOR DEVELT, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
BARBER, MIQUEL RICCARDO, SO: UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; MURDER Active;
BOWEN, DERRICK BERNARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
DUNCANSON, JAOMIE SHARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FREEMAN, RODRICK TERRON JR., SO: MURDER Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
JOHNSON, JONIS SALATHEIL, DCP: UNLAWFUL CONDUCT DURING A 911 CALL Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
JOSEPH, ROODLY, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
McCRARY, TAKASHA SHONTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTIOIN, SALE OF Released;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., APD: SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
ROSE, BRIAN JERRELL, GSP: SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
SEAY, ANTONIO, APD: FAILURE TO YIELD AT YIELD SIGN Active; PROBATION VIOLATION Active;
WEST, JAMAL DUPREE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, BOBBY MARQUISE, SO: MURDER Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, JALEN LATREL, SO: MURDER Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active.
DECEMBER 23
ADAMS, DEERIC TYSHUN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BRADSHAW, KHAALIQ AKHIR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CASEY, DALTON LEWIS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
CLARK, MICHAEL LINDSEY, APD: HABITUAL VIOLATOR, MISDEMEANOR Active; PASSING IN A NO PASSING ZONE Active;
FRAZIER, BETTY JEAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREEN, CLAUDE JUNIOR JR., DCP: SIMPLE BATTERY Active;
JACKSON, DURAND ANDRES, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active;
SWANIER, VICTOR MAURICE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, RICKY LOUIS, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WASHINGTON, BRIANNA NECOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WOOD, KENNETH GEORGE, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released.
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