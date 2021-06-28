Dougherty Jail Report

These are bookings for June June 10-16 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 10
ANGRY, TAURUS CORNELIUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
BEAMON, RALPH DEAN JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CARTER, MELODI LATREECE, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DIXON, RENITA McLENDON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GARY, ROBERT KJAHLIL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GOINES, DEMONTRELL GIVONTE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHACE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HALL, JUSTIN DEON, SO: FORGERY -- FIRST DEGREE Released; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING Released;
HILL, MARQUIS ARIEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HUDSON, TERRY ALLEN, APD: SIMPLE BATTERY Released;
JOHNSON, DERRICK JUSTIN, ADDU: MIRRORS REQUIRED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;
JONES, LAREGINALD LANIER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KEGLER, DEVONTA JUWAN, ADDU: SIMPLE BATTERY Released;
KEITH, KE`SHAWN SHOMARI, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PARKER, MATTHEW SCOTT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PHILLIPS, ANTOINE VAUGHN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
THOMAS, QUANDASHAI D'JAYNAIZE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released;
WEST, TATAIANA ALI, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, DAVIE LEE SR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JUNE 11
BARNEY, CAVORIS MONTRELLE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DONALDSON, TIQUAN VERMONT, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
FUTCH, JOHNATHAN ROY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
GREEN, THOMAS LLOYD JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
HALL, KOURTNI LENORE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released; OFF BOND Released;
INGRAM, CEDRICK DUVALE JR., SO: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MANGO, LOVELL MELVIN, SO: PROBATION VIOLATION Active; MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active;
MILLER, OMAR MALIK, SO: OFF BOND Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; SIMPLE BATTERY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
REYNOLDS, KENJAVIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROBINSON, TASHA RAMONIA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
WILLIAMS, CODY CHEYENNE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
WILLIAMS, SHEERA SHEONTAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
YORK, CLARENCE IKECO, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released.
JUNE 12
BARBER, ECTRUS APD: PROBATION VIOLATION Released;
BASS, FOSTER LEON SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
BOYD, MARK WESLEY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ELLIS, WILLIAM JAMES, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HENRY, LETISHA SHARAY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HENRY, TERRENCE DEMETRIUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OFF BOND Active;
HERNANDEZ, ALFREDO, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
HUNTER, CHRISTOPHER RYAN, SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
KLEIN, DIANA LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
McMILLAN, VANTREL LAMARCUS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
VINCENT, EVAN WILLIAM, ADDU: AMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
WALKER, MARCUS LEANDER APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
JUNE 13
CULBRETH, MICHAEL BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, CORTAVIS TRINARD, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
MAYS, TAHSEAN JAHLEE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
SAMUEL, TAMIA MONIQUE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
STARLING, YAZMEC ASHUN, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
STEPHENS, KAWASAKI SOKONIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
JUNE 14
BRADSHAW, JENNIFER LEEANN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BRADSHAW, VINCENT, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BURNS, CEDRIC LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FARMER, ROGER ANTONIA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRIFFIN, JEFF LEGRANDE JR., ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
HAMPTON, JAMEL SR., SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
HARRINGTON, ZELEK KAMAAL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, TONY BERNARD, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LEDBETTER, QUINCY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RITTER, CHRISTOPHER OWEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, CHRISTOPHER JOHN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
THOMAS, LENWOOD ROBERT, SO: PROBATION VIOLATION Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, OTHER Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active; STOP SIGN VIOLATION Active; DRIVING WITHIN A GORE OR MEDIAN PROHIBITED Active; DRIVING ON RIGHT REQUIRED Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE III, IV, V SUBSTANCES, PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
TIFT, JATRAU DELMARKEL K. SO: RAPE Active; AGGRAVATED CHILD MOLESTATION Active; CHILD MOLESTATION Active;
TYSON, ALVIN JR., APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
UNDERWOOD, SIERRA FAITH, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WATSON, STEVEN RASHAAD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WRAY, JUSTIN CRAIG, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JUNE 15
BUFFI, RONNIE LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOSLEY, KEYON TYREIC, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active;
LAVANT, SANQUESHA NICOLE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MARSHALL, JOE SPENCE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
NEITHER, JAMES GERALD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
PARRISH, JESSIE ROSS, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
TILLMAN, LAMARQUES DESHAUN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JUNE 16
CHRISTIAN, DERRICK DENZEL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; RED LIGHT VIOLATION Active;
COLEMAN, SHONTA LETRELL, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released;
COPELAND, OPAL LEE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
DAVIS, CORTAVIS TRINARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
ELLIS, JESSICA RENEA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, TAYLOR BREANNA, APD: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE PASSENGER Active;
LEMING, JOHNNY WAYNE, SO: UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
MALONE, KENDRA SHANICE, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
McCOWN, CHRISTOPHER SHANE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MILLEDGE, WILLIE JAMES JR., ADDU: DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
POOLE, DETAVIOUS SANTONIO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
THOMAN, ROBERT MICHAEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, ANTHONY LOUIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, TIMOTHY TERRELL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, ADOLPH III, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released; PROBATION VIOLATION Released;
WADE, CONTESSA KATRINA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
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