These are bookings for Nov. 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 5
BASS, FOSTER LEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
BRITT, DWAYNE RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
FLOWERS, ALONZO DEWAYNE, APD: BATTERY Released;
HOLIDAY, HOMER BROWN JR., SO: OFF BOND Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
HUDSON, ANTONIO RAYNARD, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active;
JACKSON, ROBERT LATOREY, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
JONES, EZEKIEL CHAVAR, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
KEITH, ALLEN BERNARD, APD: BATTERY Released;
KELLYMAN, SHANE ROSE, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
MILLER, ALEXIS CHANTELLA, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released;
PERKINS, STACY DENICE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SMITH, JAMES NORBERT JR., APD: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SOLOMON, KENYATTE LESHEY, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
STALLWORTH, MICAH ANTHONY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SWINT, LAUREN ELIZABETH, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Active;
THOMPSON, CURTIS LEVON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WALTERS, CHARLOTTE RENAE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WARD, JOSEPH EUGENE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS - MISDEMEANOR Released;
WARE, ROBERT ANDREW, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; AGGRESSIVE DRIVING Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released.
NOVEMBER 6
ALBRITTEN, DANIEL CRAIG, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG - COVERS/FRAMES PROHIBITED Released;
BECKETT, TYREEK MARQUISE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
BEDFORD, STEVEN RAY, ADDU: WINDSHIELD REQUIREMENTS Active; GEORGIA HANDS-FREE LAW Active; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Active; NO LICENSE ON PERSON Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active;
BUTLER, CANDICE DENISE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVIS, TAUREAN DASEAN, SO: FALSE IMPRISONMENT Active; KIDNAPPING Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
DEMPS, GERRY, SO: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DONNAN, CHRISTOPHER ALLAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FLEMMING, TONY BERNARD, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
HARRIS, JAMARCUS BERNARD, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
JOHNSON, CHRISTOPHER IRVIN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KEITH, DEWAYNE REMONE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
KENNEDY, COURTNEY C, KENNEDY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MCNAIR, CASEY BYRD, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
MCNAIR, KENNETH DYWANE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
PHILLIPS, KAMAL KALIL, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
PHILLIPS, KEARIE KALIYAH, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
ROWE, DARRYL WAYNE JR., SO: CITY COURT SENTENCE Released;
SANDERS, KENNETH MAURICE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SANDLER, AUBREY ELIZABETH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SMITH, KAMBRIONNA D., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, DIQUAN SHAWN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
THOMAS, JORDAN TYREE, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
VAUGHN, AUBREY MITCHELL, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
WILLIAMS, ERIC JEREL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WRIGHT, HENRY LEE, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
NOVEMBER 7
BROWN, GWENDOLYN DEAN, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
CARR, THOMAS RICARDO, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, MEGHAN SIMONE, APD: HIT & RUN - INJURY/DEATH/DAMAGE Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HILL, NAUTICA NYKIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SOLOMON, KERIA LESHIKA, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
NOVEMBER 8
BLALOCK, PATRICK HEATH, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
CASTELL, CHLOE RAIN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAHN, AMANDA ARLENE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
DISMUKE, DANIEL LANCE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DISMUKE, DONALD ROSS, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
GRANT, COLBY SHERWOOD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
GRAPER, SHARON ANNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JENKINS, VONTURESSIA ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, TODD LEVITICUS, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
McCOY, ROBERT LEE JR., APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Active; DUI -- PER SE 0.08 Active;
McWHORTER, MARTAVIS DEYON, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released;
WHEELER, KEVINALL GEORGE, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released.
NOVEMBER 9
ALFORD, NEIYEAL DEVON, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
BANKS, ERIC II, SO: OFF BOND Active;
BARNEY, MARQUIS KENTRELL, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; RECKLESS DRIVING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAIL TO YIELD AT STOP SIGN Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released; TIRE REQUIREMENTS Released; NO INSURANCE Released; RECKLESS DRIVING Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPROPER USE OF HORN Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;
BRAY, SHAKAYLA SHYNICE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
CONNELL, ROBERT LESLIE SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
HALL, QUAZA KANEIDRA, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
HARRIS, KYLA SHANELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HAYNES, JOEL, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; STOP SIGN VIOLATION Active;
LIPSCOMB, PATRICK THOMAS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MATHIS, SHUMN TEREVO, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MOSLEY, ERIC DEVAUGHN, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
NEWBERRY, ANTHONY LEE, SO: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
NICHOLS, LAUREN NICOLE, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; IMPROPER BACKING Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
ROBINSON, MARTIN DALE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SMITH, KIMBERLY MONIQUE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
THOMAS, TIMOTHY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DEMARKCO LATRELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WINGFIELD, LINDA TOOMER, APD: IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active.
NOVEMBER 10
DANIEL, DANTONIO DAMARKIUS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GILLEY, CHRISTA LYNN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
HAMMOND, CLIFFON DEVONTE, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
HAYWOOD, DONTAVIUS MARQUE, SO: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
LEWIS, CHRISTOPHER JAMES, DCP: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
MARTIN, EDGAR JONES, APD: ARSON -- FIRST DEGREE, SINGLE-OCCUPANCY DWELLING Active;
MATHIS, REGINALD MONTEZ, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MATHIS, SHUMN TEREVO, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
O`NEAL, KAYLA LYNDSEY, APD: SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
RECHER, CLINTON BUCHANNAN APD: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, KEAJIHIA SYMONE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, DERRICK ANTONIO, DCP: SIMPLE BATTERY Released.
NOVEMBER 11
AREVALO, DAVID ALFONSO, DCP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
CROMER, JAMIE SCOTT, SO: THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active; EXPLOIT/INFLICT PAIN TO/DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active;
FITZGERALD, REBECCA LYNN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MARSHALL, LONDELL KATRELL, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
MCCOWN, CHRISTOPHER SHANE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
ROBINSON, KEMYA CLEMESE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, BILLY C., SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DONTAVIOUS PIERRE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
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