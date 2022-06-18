Dougherty Jail Report

These are bookings for June 9-15 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 9
ATERS, CHRISTOPHER LEE, DCP: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BILLINGS, CHARDAE LADAWN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
BRIDGES, DEONTE BERNARD, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
COLBERT, MARTAVIOUS ROSHAN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
FLANDERS, EDWARD JOHN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
FRAZIER, BISA LE NEEKA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
GREEN, JATAVIOUS KHANARD, DCP: IMPROPER LANE CHANGE Released; DISTRACTED DRIVING Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
HARRIS, DESIRE ZAKARIE, APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Released; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Released; THREATEN, CAUSE HARM TO, HINDER, DELAY Released;
HOLT, SHAKYRA MESHON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, HENRY EDWARD JR., SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, NAOMI CASSANDRA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JONES, LATRAVIOUS DYSHAUN, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released; PROBATION VIOLATION Released;
MAYBERRY, PAUL MARKS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
PARSONS, MICHAEL ORRIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SAPP, NARKESTA SHONTA, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released;
SNAPP, DEVON LOGAN, APD: PROBATION VIOLATION Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released.
JUNE 10
EVANS, CUTECUISE MARQUIS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GREEN, LEAH LAVETTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUNTLEY, JOHN HENRY JR., SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MILLER, JAMEL RASHUN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
PARKER, ASHLEY LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JUNE 11
DIXON, LONNIE BELL JR., GSP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
GREEN, DEMARCUS KENTOREA, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
HAINES, CARTEZ ANTONIO SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
HANNAH, ALEXIS NICHOLE, GSP: DUI -- ALCOHOL UNDER 21 YEARS OF AGE, 0.02 GRAMS OR MORE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released;
HILL, GARRY ALAN, DCP: CHILD MOLESTATION Active; ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active; SODOMY -- FELONY Active;
JOHNSON, CHARLES F. III, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
PAGE, JONATHAN WILLIAM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SEARS, JEFFERY LYN, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: DRUG PARAPHERNALIA Released.
JUNE 12
BURNETT, ALEXCIA MONIQUE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
EDWARDS, HARRISON DANIEL JR., GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
MANGO, COURTNEY BRINSHAY, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
JUNE 13
CARTER, AMBER SPRING, DCP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CLEVELAND, PERON TEVILLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
HOWARD, TONICA LAWANDA, SO: FORGERY -- FIRST DEGREE Active;
JENKINS, JAVIER PEREZ, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, SASHUN MONYA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WASHINGTON, JUWANDA ELISHIA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, BRANDON LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WHITE, ROSE MARIE, DCP: FAILURE TO APPEAR Released.
JUNE 14
BREWTON, MARIO QUINTRAL, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; PAROLE VIOLATION Active;
HARPER, MICHAEL CORY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HARRIS, WILLIAM FLOYD, DCP: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; OPERATION WITHOUT REVALIDATION DECAL Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
KELLY, NAFADEZHA TAKIYA, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
KING, MARTAVIOUS MONQUEL, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
LUCIANO, ANGEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
PERRY, TIMOTHY KENTRELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
REDDICK, JOHNNY JR., SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SUTTON, BILAL NASHAD, SO: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
WILLIS, ERIC DEVON, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active.
JUNE 15
BRANNON, WILLIAM RICHARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
BROWN, LEUGENE LAVELLE, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; PAROLE VIOLATION Released;
DANIEL, RICKY DA`SHUN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active;
GAY, KENNETH WADE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARPE, RODERICK DWAYNE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
LAMONS, ANTWAN RONELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active;
PATTON, ANGEL DANIELLE, SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DISTRACTED DRIVING Active;
RODWELL, ELIJAH NAJAHNIK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, SHAWNE MONTREAL, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Active.
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