Dougherty Jail Report

These are bookings for June 30-July 6 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 30
AUSTIN, JUWANNIS FRANK, SO: OFF BOND Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
BYNUM, TOUSSIANT STEPHON, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DOYLE, JERRICA LEKESHIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
EADY, RANDOLPH, SO: PROBATION VIOLATION Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HARRISON, STEPHEN MATTHEW, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, ERICK CARL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JACKSON, SHIANNE LABRE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY Released;
JEFFERSON, MARCUS LOUIS, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MARTIN, VICTORIA MIRANDA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MATHIS, MAURICE O`NEAL, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Active;
PATRICK, JAMES ERIC, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
PRATT, TREMAINE DECORLEONE, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER.S LICENSE Released; CRIMINAL USE OF ARTICLE WITH ALTERED ID MARK (OTHER THAN MOTOR VEHICLE) Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
RIVERS, SELENA ANNETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.
JULY 1
ALLEN, GREGORY DEWIGHT, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BELL, JUSTIN LEWIS, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
CAMPBELL, BENJAMIN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DANIELS, DEXTER RICARDO, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OFF BOND Released;
DANIELS, JARIAH DRE`SHAWN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DONNAN, OLIVIA LORRAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
HIBBERT, ANDRE ALEXANDRO, SO: KIDNAPPING Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; FALSE IMPRISONMENT Active;
HICE, JOHN CHARLES SR .,GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; NO INSURANCE Active; OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT REGISTRATION/LICENSE Active; PASSING IN A NO PASSING ZONE Active; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active;
HODGES, NICHOLAS QUANTAVIOUS, APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Released;
JACKSON, KEIARRA RIQUELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, EDDIE LOUIES, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LUNSFORD, EBONI IMANI, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PITTS, BRIAN DOUGLAS, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
PRESTON, JEREMY, MARHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
PURVIS, MISTY RENEE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
ROBERTS, CHRISTOPHER J., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBINSON, ADAM JERMAINE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TIFT, JAMAL ONEAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TUCKER, DEMETRIUS DEWAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
WILLIAMS, TANAJ TYRE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JULY 2
CAMPBELL, LAKEYLA MONIQUE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
COATS, JOSEPH NATHANIEL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
DOLLARD, WILLIE JUNIOR, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
FELTON, LATOYA NIKKI, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FLEMING, BOBBY RANALEO, SO: DISORDERLY CONDUCT Active;
GARY, BROOKLYN BREANNA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
HALL, MARY JEAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HERRING, TYLER MONTRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, KENDALL MARSALE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
KING, ALPHONSO NAZIER SR., GSP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
LEVERETTE, UNTERRIN TYRELL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
LOCKETT, ALEXANDER ONEAL, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
McELLIOTT, TERRANCE OVERN, GSP: DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Released; HEADLIGHTS COVERS PROHIBITED Released;
RIVERS, MARCQUISE ANTWAN, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, VANESSA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY Released;
WALKER, JONATHAN WARREN, SO: OFF BOND Active; PAROLE VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; DISORDERLY CONDUCT Active TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
WALLACE, ANTHONY DEWAYNE, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released.
JULY 3
BILOUS, JUSTIN, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY - FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BLOCKER, ALLEN ORELL, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
BRANCH, BRITTANY NICOLE, DCP: SIMPLE BATTERY Released;
BROWN, JAMES LEONARD, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released;
BURNSED, PAULA EILEEN, DCP: SIMPLE BATTERY Active;
CAULEY, PATRICIA ANN, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; IMPEDING TRAFFIC FLOW Released;
CUFF, JOSEPH, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
ELLIS, CHARLES ALLEN, APD: CRUELTY TO ANIMALS Released; SIMPLE ASSAULT Released;
FORGARTY, ANGELA RENEE, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; BRAKE LIGHT REQUIRED Released
JENKINS, JIMMY LEE III, APD: FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active; PROBATION VIOLATION Active;
VICKS, STEPHANE JERMOND, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITE, CAMILLE ELAINE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
WILSON, TAHJ JAMIL, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; STOP SIGN VIOLATION Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; IMPROPER BACKING Released; RECKLESS DRIVING Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Released; PASSING IN A NO PASSING ZONE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; DUI -- DRUGS. LESS SAFE Released.
JULY 4
ANTHONY, DERRICK BENARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;
EVANS, JENA ASHLEY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FLEMING, MELISSA F., APD: ARSON -- THIRD DEGREE Active;
GUDE, PENNACLE JENEANE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active;
HOPE, MONQUAVIOUS DEMOND, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HUDSON, SHAZAVIER MONQUEZ, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
LANEY, STEVEN WADE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MILES, TALIA ALISE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SHEAD, DAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, SHERRY LEE, APD: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
YOUNG, SHYANNE AUDRANIQUE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
JULY 5
BRUCE, ERNEST WILLIAM, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
CANTRELL, KAMBRIA ELLENE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
COLEMAN, DEION DEMARK, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, WILLIAM III, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DILLARD, TOMEKA LEE, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
FORD, KYWAN LORENZO, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
GONZALEZ-MATEO, MATEO, OTHER: OFF BOND Released;
GREEN, KEANNIA TAMERRA, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; SIMPLE BATTERY Active;
JOHNSON, KELVIN EUGENE, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;
LYLES, ALICIA NICOLE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active;
MALONE, DEMARKCO, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
MALONE, KENDRA SHANICE, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS -- POSSESSION AND USE OF Active;
MILES, RONDARIOUS RAYSHAD, APD: ROBBERY BY FORCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NELSON, DANIEL EVERETT, OTHER: OFF BOND Active;
OVERTON, JORDYN MYCHAEL, OTHER: OFF BOND Released;
STUBBS, MILTON JAMIE, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SUTHERLAND, NICOLE KRISTINE, DCP: FAILURE TO APPEAR TO ANSWER SUMMONS Released;
TURNER, JACQUORY DWAYNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
JULY 6
ANDERSON, OCTAVIOUS BERNARD, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
BROWN, SELEANA NICOLE, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
FIELDS, DEBORAH ANN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
FREEMAN, TAYLOR MARY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
GRIFFIN, MYRA JOY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HARRIS, JUSTIN RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JONES, KENDALL MARSALE, APD: SIMPLE ASSAULT Active; CRIMINAL TRESPASS Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
KIMSEY, JANET KAY, OTHER: SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
KING, ROBERT LEONARD, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; BATTERY Active;
MATHIS, MARKEYVIES MARQUEZ, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
McGEE, ANDRE LAMONT, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
MURPHY, CHRISTOPHER ALLEN LAMONTAY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OWENS, MEGAN LEIGH, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WATSON, TINA MARIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, MOSHAE MARIUS, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active
WILLIAMS, JAMELL DONTE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active.
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