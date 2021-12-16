Dougherty Jail Report

These are bookings for Nov. 25-Dec. 1 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 25
BREWTON, JEREMY RUMEAL, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
JACKSON, TRAYONTE MONQUES, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MAY, JUSTIN THOMAS, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
NOVEMBER 26
AYALA-GOMEZ, ZOILA BERALY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BOLDEN, TAMEKA RENEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, LARRY VERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Active;
HILSON, GERMAINE BERNARD, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
HORN, ALBERT JEROME, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HUFF, TANEYCHA LACHAYLA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MARSHALL, KRISTEN MARIE, DCP: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RANEW, RYAN PAUL, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WARD, ALONZO SPURLIN, SO: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
WHITE, NORMAN EDWARD, SO: GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE, NON-FORCED ENTRY Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active.
NOVEMBER 27
BEY, TAHIR ALI, APD: DISCHARGING FIREARMS, DANGEROUS WEAPONS Released;
COVINGTON, NATHANIEL MATTHEW, DCP: LOUD MUSIC -- VEHICLE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released;
GREEN, DEQUAN TYRES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; TAILLIGHT REQUIREMENTS -- TWO AFTER 1954 Active; PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, CARLTON KEON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
MANZANO, ERIQUE JR., APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; AGGRESSIVE DRIVING Released;
NELSON, ANDREW LAMAR, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SAMPSON, ALEXIZ NAKIA, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS -- ONE PRIOR TO 1954 Released;
SANDERS, LATRAYSA ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
NOVEMBER 28
GAY, MERCHEL LANER, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
MITCHELL, MALEEK CHAVEZ, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MORRIS, DONTAVIOUS RANARD, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROBERTSON, DAYETTE LATRICE, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; COMPUTER THEFT Active;
SMITH, MARQUA RANNEL, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
WALKER, WAKEYBA LEONTYNE, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, JAMES LEE, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
WILLIAMS, TRASONDRA NICOLE, GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
NOVEMBER 29
BASS, JOHN WILLIAM III, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; OFF BOND Active;
BATTLE, TERRENCE TERAIN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
BLOCKER, ANTHONY BENJAMIN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BOOKED, IN ERROR 18524 -- Released;
CAMPBELL, MANUELLA RENEA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, MEGHAN SIMONE, APD: CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released;
HAYNES, WILLIE JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, ROBERT JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HUDSON, GERMAINE, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
JONES, HANNAH DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LAWSON, CHARLIE JR., ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
PINKINS, VICTOR ELLIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
PRICE, BARBARA ELAINE, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
REESE, CHAUNCEY TEREZ, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active;
WATKINS, JAVARIUS SANQUES, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WILLIAMS, DEMETRIUS LATORIAS, SO: PROBATION VIOLATION Released;
YOUNG, KYIA JENA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
NOVEMBER 30
ATWOOD, TRACY LAUREN, SO: THEFT BY DECEPTION FELONY Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONERReleased;
AUSTIN, CRAIG JERMAINE JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released;
BEY, TZEDKIYAH EL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
BRONNER, JAYUNTAE DEMOND, SO: BATTERY Released;
CURRY, ANTHONY LEVON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
GILBERT, ASHLEY ALEXANDRA, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
HALL, DEXTER BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, MARTIN DEONTREZ, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LOVELACE, DANIEL KNOWLES, SO: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALLS OR OTHERWISE CONTACTS 911 Released;
McCRACKEN, CONNER JACOB, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
MULLINS, JIMMY LYLE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PERDEW, PATRICIA PERRY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
PRICE, JOHN GARY, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
SLITCHER, NATHANIEL LLYOD, ADDU: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; NO INSURANCE Released; SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released;
SMITH, ARCOLA NICOLE, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released.
DECEMBER 1
ACREE, GREGORY BERNARD, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
BATTLE, JONTESHA TYKIRA, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
BINN, ERIC LANELL JR., ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS & DRAFTS Active;
CHAPMAN, CORY DONKKION, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CHATMAN, WALTER JAMES III, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
DAVIS, BRANDON BERNARD, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
DAVIS, OMARIAN DAMONIE, DCSP: UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; EXPLOITING, INFLICTING PAIN TO, DEPRIVING ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active;
DORSEY, AMELIA SHONTA, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; COMPUTER THEFT Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HAGGINS, RUFUS LEONARD, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
JEFFERSON, BRITTANY L., APD: RECKLESS DRIVING Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JONES, AUDWIN CANTRELL JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- POSSESSION OF LESS THAN 1 OUNCE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FAILURE TO APPEAR Active;
JONES, DONTRAVIOUS, DCSP: UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; EXPLOITING, INFLICTING PAIN TO, DEPRIVING ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active;
POLLOCK, CHRISTY LYNN, APD: COMPUTER THEFT Active;
SIMMONS, WILLIE EARL JR., DCSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
SMITH, OLIVER OTIS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
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