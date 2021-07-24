Dougherty Jail Report

These are bookings for July 14-20 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 15
DAVIS, DEUNTAY ZIQUAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DUKES, KATORIA NICOLE, SO: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HAYES, QUINCY ALONZO, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID MARK Active; PROBATION VIOLATION Active;
HENRY, LETISHA SHARAY, SO: BATTERY Released;
JAMES, TIMOTHY CARL JR., APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JONES, DEJAUNA LASHEA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, JONATHAN LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
LARKINS, BRITTANY CELESTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
PHILLIPS, ANDREW ANTONIO, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PONDER, KEYON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
ROGERS, RUFUS DOUGLAS JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, KIMOND, APD: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active; RIOT IN A PENAL INSTITUTION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, ZUMINIQUE DONAL, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JULY 16
BARTHELL, LAWAYNE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CARTER, EDWARD RUSSELL JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
DAVIS, TYRONE CORTEZ, SO: OFF BOND Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MURDER Active; PROBATION VIOLATION Active;
FARMER, NARADA JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
FLEMING, ERIK MARIO, SO: STATE COURT SENTENCE Released;
FLOWERS, ALONZO DEWAYNE, SO: STATE COURT SENTENCE Released;
GRANT, ANTONIO BERNARD JR., SO: PAROLE VIOLATION Active;
GUEST, ALICEA RENEE, SO: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
KENDRICK, NEBUCHANEZZAR, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
MILLS, KAYLA TANISHA LASHAY, SO: NO INSURANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released;
NATHAN, JAMES JR., SO: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Released;
PERRY, TIMOTHY KENTRELL, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
POWELL, TONY VERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RICHARDSON, TIMOTHY MATTHEW, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SHEEDY, JACK BRAXTON, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
WOODLIFF, QUADRICA ANNOOKA, APD: AGGRAVATED BATTERY Active.
JULY 17
COOPER, RYAN TIMEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
HUTCHENS, GARY LANCE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
SAVOIRFAIRE, CREER GORGE, APD: BATTERY Released;
TEDESCO, CHRISTOPHER LEE, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
TUCKER, MATTHEW SCOTT, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WILLIAMS, ERIC DESHON, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WRIGHT, MARCUS JOHNNY LEE, GSP: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released.
JULY 18
GULLEY, ANTHONY JAMAL, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
HANCOCK, RYANN REID, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARVEY, JUSTON COLE APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAYWARD, DARIUS DEVONTE’: APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MACON, PERRY JR., DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
MATHIS, PRUDENCE KING, DCP: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
WILLIAMS, BRIGETTE VERONICA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING — ALL OTHER MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
JULY 19
ANDERSON, MICHAEL PERNELL SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
BRIDGES, JAMES EARL, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
DAVE, PHILLIP TYRONE JR., ADDU: FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
HARRIS, MIA NICOLE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
HATCHER, YASMIN MARIE NICOLE, APD: HABITUAL VIOLATOR (FELONY) Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
JONES, ANDREW SHERROD, SO: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
KELLIS, SHYANNE MARIE, DCP: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
LAWRENCE, DEANDRE DENARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, CRYSTAL JACQUETTA, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
SMITH, TERRENCE LAMAR, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
WATKINS, SIRIAUNNA SHARON, DCP: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
WATSON, DORIAN TRAYDANZA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; PUBLIC INDECENCY — FIRST OR SECOND CONVICTION — MISDEMEANOR Active.
JULY 21
ANDERSON, DEANDREA KANIESE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
CANNON, KEAMBRIA JA’NAI, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
GALBERT, AL’WAHHAAB WAHHAAB, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GATLIN, SHAMAREYA MONIQUE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
HALL, MARCUS DENEILS, ADDU: TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
HARRIS, THOMAS JATELL, APD: AGGRAVATED STALKING Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
MOSSMAN, LISA GAYLE, ADDU: PAROLE VIOLATION Active;
QUISENBERRY, NANCY CAROLE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released.
JULY 21
CARR, THOMAS RICARDO, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
CRAIGHEAD, PIERRE JUANAE J., SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; FRAUD — FINANCIAL IDENTITY FRAUD Active; FORGERY — FOURTH DEGREE — THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active;
HAMMONDS, CAMERON LOKI, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRELL, TIMOTHY PERNELL JR., APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
JONES, BRIAN ALEXANDER, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
JONES, CORY DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
McDERMOTT, MATTHEW ROLAND APD: NO LICENSE ON PERSON Active; STOP SIGN VIOLATION Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
RILEY, IRWIN JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
ROGERS, SAVANNAH LYNN, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
STEPHENS, PHILLIP JAMES, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
SWINEY, INDIA DAHRVE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TAYLOR, SHABREIKA LASTER, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY, ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE Active;
WARE, SHI’CAMBRIELLE JAMICE, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active.
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