These are bookings for Feb. 16-22 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 16
CHILDS, RAJAN RONNELL JR., DCSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
COLLIER, KELLI MARIE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
FOREST, DECONTA LAKEYS, DCSP: SIMPLE BATTERY Released;
HARRIS, MARQUIS DEVEEL JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
HARRIS, THOMAS JATELL, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
HOLLIS, SHUNDREKA DENISE SO: UNLAWFUL TO OBSTRUCT, RESIST, IMPEDE OR INTERFERE WITH PERSON Released;
JACKSON, JUSTIN AMIR, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JONES, MALCOLM LAMONT, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
JORDAN, JAZYLEE ANTHONY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Released;
McALLISTER, SERENA NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROGERS, RASHAUN ALTERIC, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WINCHESTER, ARTHUR LEE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active.
FEBRUARY 17
BROOKINS, JULIUS, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
COOPER, BRITTNEY LASHELL, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, JUSTIN BERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
LOWE, HILLARY DENISE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
McDOWELL, WAYNE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
PETERS, RAY HILLMAN APD: PROBATION VIOLATION Active;
REESE, RENARDO BERNARD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; DISORDERLY CONDUCT Active; FAILURE TO APPEAR Active; PROBATION VIOLATION Active;
SAPP, DEON ALLEN DWAYNE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
TINCH, WILLIE JAMES, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PAROLE VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
WADE, KASSIDY LATRINA, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WARD, SHADARIEN LAMAR, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
WILLIAMS, GREGORY BERNARD, SO: OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT REGISTRATION/LICENSE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
WINGFIELD, LEON JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 18
COOPER, TIYANA GERNAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS Released; AFFRAY (FIGHTING) Released;
DAVIS, MALCOLM LAMAR, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; PROBATION VIOLATION Released;
GULLEY, TRACEY LYNN JR., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
HARDY, AUSTIN LEE, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HARRIS, WANDA DENISE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released;
KEY, CONSTANCE NECOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
STEWART, SUSAN SHIVER, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WILLIAMS, MONALITA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WINCHESTER, BOBBY, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS -- TWO AFTER 1954 Released.
FEBRUARY 19
CARTER, CHRISTOPHER EUGENE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CURRY, BREUNA KIMBREL OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
DAVIS, JAMAAL PHILLIP, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GAINES, ANGELO, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HALL, SHAWN ROY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SEAY, KENTRAVIOUS BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
SHROPSHIRE, KENNETH JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
STEWART, TRAVIS PERNELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
THOMAS, ALEXIS ZENORA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
FEBRUARY 20
ACREE, DELMOS JR., APD: FORGERY -- FIRST DEGREE Released;
ANDERSON, JAMIE NICOLE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
CAINE, KENDRICH LAMARIO, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CLYDE, BOCTAVIUS ANTWAN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER/LE DOG/CORRECTIONS OFFICER Active;
EARLE, DARYL DUANE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
GARDNER, MAKAYLA RENA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
HARRELL, WILLIAM DURWOOD, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
HOLSEY, ROSEANNA, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;; CRUELTY TO CHILDREN - 1ST DEGREE Released; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE - CUTTING TOOL Released;
MILLER, CENTRIAL, DCP: RECKLESS DRIVING Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
SEVERSON, LUCIOUS BERNARD III, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
TIFT, ASHILYN NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, ISAAC GABRIEL, SO: HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
WESTFALL, THOMAS MICHAEL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WOODS, TRACEY STEPHENS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
FEBRUARY 21
ARNOLD, JAHPHEL NOAN ALEXANDER, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
BANKS, MYREN, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CANIDATE, HUBBARD LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
DANIELS, JASON LAMARR, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
FOSTER, KISHAMBRIA RONESHA, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
HERLONG, STEPHANIE DIANE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOLDER, AH`MOUD KEISEAN, SO: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
HUNT, JOSHUL DEVIL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, DAMION BERNARD, SO: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
LAWSON, EARNEST LEE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MACK, ASHLEY TASHAYLA, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MYERS, JOHNNY LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
WHITMAN, LEVI TYLER, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WIMBISH, MARQU`ISE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
WOODARD, ETHELENE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
FEBRUARY 22
BRANTLEY, KEI`DREVIOUS DRAYSHUN, SO: SIMPLE BATTERY Released;
CUFF, KATRINA RENA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, MARQUIS DE`SEAN, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active;
HOBSON, BLONDELL ELIAS, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
NEWTON, JUSTIN BARNETT, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
PETERS, MELISSA DARLENE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PETERSON, JEREMY DE`ANDRE, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
PORTER, BOUVEIA DE`ANGELO, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
PRIDMORE, SHENA MARIE SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, OTHER MOTOR VEHICLE Active;
ROBERTS, TERRELL KYLE, APD: STATUTORY RAPE Active; ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active; PROSTITUTION Active; SOLICITATION OF SODOMY UNDER 18 YEARS OF AGE - FELONY Active;
THOMAS, DONNELLIUS DEVONTA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WHITE, JAMES JR., SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WILLIAMS, DENIZE MONTREZE, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OFF BOND Active.
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