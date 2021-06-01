These are bookings for May 20-26 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 20
CLARK, TOMOS DONTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; SPEEDING -- STATE COURT Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
DAVIS, TYRONE CORTEZ, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
DOWELL, CHASSIDY ALEXANDRA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
FLOOD, MUNIR SALIM, APD: MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HINES, LUCILLE DORIS, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
JACKSON, JOHN LEE III, ADDU: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
JOYNER, MICHAEL ANTONIO, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
McPHEE, SAMUEL JR., SO: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Released;
ROBINSON, MARQUIS LARON, GSP: PROBATION VIOLATION Released;
STRUM, CAMERON LAMAR, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WARD, ORENTHIAL PEREZE, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY-MISD Released;
WRIGHT, JASMINE SHAMONE, SO: RECKLESS CONDUCT Released.
MAY 21
COLLINS, NATHANIEL MAURICE, SO: ENTICING A CHILD FOR INDECENT PURPOSES Active; SEXUAL BATTERY AGAINST CHILD UNDER 16 Active; CHILD MOLESTATION Active;
DANIEL, TED WAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DAWSON, ANTHONY BERNARD SR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HILL, CALVIN DWIGHT, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PAROLE VIOLATION Active;
JOHNSON, TAYLOR ALEXIS, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC --CONTROL DEVICES Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
LEDBETTER, QUINCY LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LEWIS, DARRELL EUGENE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
MARSHALL, JOE SPENCE, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
REDDING, COREY ALEXANDER, SO: PROBATION VIOLATION Active
FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SESSIONS, COREY DEWAYNE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SIMS, ERIC O'NEAL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Released;
SPANN, ANTONIO TERRELL, GSP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
TOOMER, TRAVIS MONTEZ, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Released;
WILLIAMS, CURTIS LEE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 22
BROWN, MARCUS MAURICE, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
EDGAR, SHANTURRIA TANTIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
FIELDS, MIRANDA ANNETTE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
GOINES, ALEXANDRIA TRUYONA, APD: SIMPLE BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
GRANT, SHANDREA SHAMEEKA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HARP, STEVEN CASEY, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
HEMPHILL, EDDIE LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
KING, ROBERT LEONARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MOSELY, GABRIEL ALEXANDER, APD: AGGRAVATED STALKING Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
PARKS, JOSHUA DANDRE, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
POSEY, ENOLA LEIGHANN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PRIDMORE, SHENA MARIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., APD: SIMPLE BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
SENN, RICHARD NOEL, SO: PAROLE VIOLATION Active.
MAY 23
BANKS, T'SIA ZYKERIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BISHOP, MELVIN MARIO, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BURGOS, DAVID RICHARD, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
HALL, JUSTIN DEON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, JATAVIS ANTWON, APD: PROBATION VIOLATION Released;
KING, RONNIE LORENZO, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released;
RANDALL, ANTONIO RICARDO, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TIMLEY, RUSSELL ANDRE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; PEDESTRIAN CROSSING ROAD OTHER THAN CROSSWALK ("JAY-WALKING") Released;
WALKER, NICHOLAS ANGELO, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
MAY 24
AKINS, VONQUEZ MALIK, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
BRYANT, YOSHANI RENA, SO: RECKLESS CONDUCT Released;
JONES, REGINALD BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JORDAN, ANTONIO D'VEZ, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
LEWIS, NIKKESIA LATRICE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION. OF PUBLIC SCHOOLS, BUS, BUS STOP Released;
LEWIS, RODNEY ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LOVING, ALBERT LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
STEPHENS, DAVID LENARD, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active.
MAY 25
BAILEY, DAVID LEE JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active;
COOK, ANITA DAWN, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
COOK, TIMOTHY ALLEN, DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DANIELS, MARCUS JEROME, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released;
DOWELL, MARSHALL LEON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
FINK, EVAN CRAIG, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
GREEN YEARBY, KENNEDY LAUREN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HAYES, MARSHA MARIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
HIGHTOWER, JAMES DONTAE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
IRVIN, TRENTAVIOUS JERMAINE, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released;
LOVE, JALANDON BERNARD, SO: NO LICENSE ON PERSON Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; NO INSURANCE Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released;
MOTLEY, CHANDA LAQUASHIA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
OTTING, KEVIN PATRICK, APD: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
RACHEL, CEDRIC JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
TOLSON, TISHUN LACODY, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WILSON, BRANDY NICOLE, APD: AGGRAVATED STALKING Active.
MAY 26
COOPER, DAVONTE' JAMAL, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DIXON, RENITA McLENDON APD: PROBATION VIOLATION Active;
GREENE, SHANNON LAPAZ SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARPER, JASON SCOTT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, DARIUS RASHOD, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE, FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active;
KING, JAKOBE, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
LAVANT, TORIANO LAMAR JR., ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
LEWIS, JAMARIOUS JAMES, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
ROBERTS, JORDAN DANIEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
STYLES, RY`UANA DA'NASIA APD: FAIL TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active;
ULLAH, SAIF, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, JOHNTAVIUS MONTEL, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE ASSAULT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
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