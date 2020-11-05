These are bookings for Oct.22-28 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 22
BAISDEN, DARYLL MARQUETTE, ADDU: DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Released; SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released;
HARPER, DANQUAVIOUS DERON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HARRELL, TERRIE YVETTE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
IRVIN, MARY LOU, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; PROSTITUTION Active;
JACKSON, STEPHEN GLENN, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
JENKINS, TRACEY LAMAR, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MILLER, BRANDEN NELSON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILLING, JAYLEN SCOTT, APD: SIMPLE BATTERY Released;
MITCHELL, KIMBREYA TIYONA, APD: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS & DRAFTS Released;
PEEK, ZYKIRA RASHAEEDAH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PLEASE, JASMYNE JENE, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
REDDING, BERRICK MONTEZ, SO: MURDER Released; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Released;
SMITH, HENRY GUYTON III, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SMITH, JADA PATRICE, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SPRIGGLE, ROBERT MASON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TOOMER, TRAVIS MONTEZ, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
TYLER, SCOTTY JR., APD: POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Released.
OCTOBER 23
BRYANT, ALLEN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
BRYANT, BRIELLE LASTER, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
CLOUD, LORENZE LAMAR, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
COVIN, CHAD JAMARD, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DARLEY, SHARON ELIZABETH, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ELLIS, ULYSESS III, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARRIS, TA`KEEVIAN KEESHADD, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
HICKS, ANTWON DENARD SR., APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
HUTTO, WILLIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, JESSICA MATILDA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PEAY, CHRISTOPHER, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
REDDICK, TRAMEL DIKI, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; NO INSURANCE Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
SAULS, TIMOTHY SHAUN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
THOMAS, MYKAYLA DESHAE, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
THOMPSON, TIARA ALYSSIA, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
TOLIVER, ERICA NICOLE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WATKINS, DAMIEN DONTEZ, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
WHITE, KEITHLYN ELAINE, APD: DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Released;
WILLIAMS, QUENTAVIOUS JAMAL J., APD: HAVING OR CARRYING HANDGUNS, LONG GUNS, OR OTHER WEAPONS Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; OFF BOND Released;
WILLIAMS, TRONTAVIOUS JARON, APD: SIMPLE ASSAULT Released.
OCTOBER 24
ANTHONY, BETTY ANN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, RUFUS BERNARD JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CHRISTIAN, ARTHENUS JOSHUA II, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
JONES, ZAVIER MONTAIN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released;
LEWIS, CURTIZ LANARE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
MARTIN, CARLTON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;
NEITHER, JAMES GERALD, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
STOUTE, OMAR OAKLAND, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WILLIAMS, TRONTAVIOUS JARON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active.
OCTOBER 25
BRAZIL, MELINDA SUE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DAVIS, ALEXIS FRANCINE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
HENDERSON, CULLEA NIKKIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, APRIL DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, JEREMIAH SHARNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LOCK, JESSICA ANN, DCP: SIMPLE BATTERY Released;
MAGWOOD, ASHONDI RASHAD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
ROBINSON, MICHAEL RYAN, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Released; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR -- FIRST OFFENSE Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released.
OCTOBER 26
COLEMAN, IESHA SANTANA, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active;
DUNSON, ATRAIL LOPEZ, APD: PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, ADRIANA LASHELL, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
GARRETT, RANDY DALE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREENE, JESSICA CECILIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREENE, MARCELLAS DENZEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HENRY, JASON LANAR JR., SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Active;
KEITH, KE`SHAWN SHOMARI, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MILLER, DECOREY LEVOR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILLER, REGINALD TYUN, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
MOORE, ARJANEE SANTESIA, ASU: CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUG, WEAPONS Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; SIMPLE BATTERY Released;
OWENS, MICHAEL BRENDAN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
PERRY, VICTOR VERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RIDDLE, DAVID ALAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
ROBERTS, GREGORY DWIGHT JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
ROBINSON, CHARLES, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active
CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROWE, DARRYL WAYNE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
SULLIVAN, TREYVEON MARQUEZ, APD: RECKLESS CONDUCT Released.
OCTOBER 27
ACREE, AUDRIANA JENKINS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BELL, ALVIN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BIVINS, DREW ALAN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
BROOME, KATHY LEIGH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, AVERY JORDAN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, YASHICA JACQUESE, APD: SUSPENDED, CANCELED REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
CLAY, RODERICK DIEON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CLUM, RONALD ANDREW, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GREENE, JEFFERY DWIGHT, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
JACKSON, PHOSION CORDARRIOUS HAK, APD: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE Active; THEFT BY TAKING - FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active;
LEMING, JOHNNY WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McCLURE, SCOTT ALLEN, SO: FALSE SWEARING Released;
PRICE, TRAVIS CANTRELL, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR 1ST OFF PROBATIONER Active;
SOL, MATTHEW LEE, APD: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; NO INSURANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
STEVENS, DONTAVIUS KATO, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
TAYLOR, QUENTIN DURAND, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WILLIAMS, NICHOLAS SEBASTIAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; DUTY TO DISPERSE -- PICKETING OR DEMONSTRATING Active;
WILLIAMS, TREMARCUS MARKELL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
OCTOBER 28
ALEXIS, LAVENER, DCP: RECKLESS CONDUCT Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
AVRITT, ROBERT LEE, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; ESCAPE -- FELONY Active;
BAILEY, JERRY DALE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BISHOP, JAVARIS QUNATE, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; OFF BOND Active;
CLAY, STANLEY LENORRIS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CREWS, HORACE JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
CRUTCHFIELD, JUSTIN NOTORIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, JEROD THOMAS, APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
HARVEY, VICKIE LYNN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
HODGES, MARK VERSHAWNE, APD: UNLAWFUL PARKING Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
JACKSON, DRAMAINE JAQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
JONES, XZAVIER ONEAL, APD: STOP SIGN VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
ROBERTS, OBADIAH EL`TAWAN, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FALSE STATEMENTS ORVWRITINGS; CONCEALING FACTS; Active;
WILLIAMS, DONTAE DOMINIQUE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
WILLIAMS, FRANKIE CARL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, KAYLIN SYBRELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
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