Dougherty Jail Report

These are bookings for March 24-30 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 24
DIAGNE, NAKIA ARAME, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HOLSEY, DAKOTA LAJANIE, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
JONES, MALIKA CURBRETIA APD: ENTERING AUTOMOBILE Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released;
LOCKETT, JAYDEN KEON, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;
MOORE, JAYLAN DAVIS ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE — MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
PRICE, RANDY LEE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; OFF BOND Released;
SINGH, DALBIR, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TILLMAN, SHANNON ELANE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TOOMER, TROY MONTEZ, ASU: PROBATION VIOLATION Active; SPEEDING — STATE COURT Active.
MARCH 25
DAVIS, JOHN PATRICK, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DUI — GLUE, AEROSOL, TOXIC VAPOR — LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
HENDERSON, CHEYENNE ZENOBIA LESLIE, COURT: CITY COURT SENTENCE Released;
HUTTO, JOSHUA D., APD: THEFT BY TAKING — ALL OTHER MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JACKSON, MONQUEZ TARAY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, SABRINA NICHOLE, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;; DISORDERLY CONDUCT Released;
OLIVER, MICHAEL DEWAYNE, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PARHAM, LEROY, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; HARASSING PHONE CALLS Released;
THOMAS, BRANDON BRAJON, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
WINCHESTER, PHILLIP II, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released.
MARCH 26
FLEMING, CHANDLER LEE, APD: HIT AND RUN — INJURY, DEATH, DAMAGE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
FOWLER, LATIA ZHANE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;
HAMMOND, MARQUEZ DANTE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
HAMMOND, SHAKIERA LA‘KIE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, JULIUS BENAIRE, DCP: DISTRACTED DRIVING Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
JONES, JOHNNY OTIS, PAROLE: PAROLE VIOLATION Active;
MOORE, KEITH BERNARD, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
SHANKLE, CHRISTOPHER RAY, APD: CRUELTY TO ANIMALS Released;
STEPHENS, TABITHA ZENOBIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
WOODS, JAZZMIN DESHUN, APD: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released.
MARCH 27
BAGGS, ZHANIHYA CHANTAL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BENJAMIN, QUINTRAVIS DEWYANE, APD: BATTERY Released;
CLAY, DE‘ERICA LASHAE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Released;
FOSTER, ASHLEY RENELLE, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
GALLAGHER, EDWARD FRANCIS, GSP: SPEEDING — STATE COURT Released; DUI — DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released
HATCHER, JAKAYLAH AAIYANNA RASHAE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS — TWO AFTER 1954 Released;
HOLLIDAY, KAMERON RYCABON BRYON, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
HOLLIS, MYA MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LYNCH, LAUREL ANN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
PHILLIPS, MARTRESSA FLEMMINGS, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
RICH, LATONYA WYNNETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WEST, JAMAL DUPREE, APD: LOITERING/PROWLING Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 28
BROOKS, JIM HENRY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, JESSE ALLEN, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
COVIN, PATRICK BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, GARY DEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HENLEY, TERESA CAROL, SO: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active;
HICKS, DOROTHY DORETHA, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HOLDER, ANESHA BREONA, SO: RECKLESS DRIVING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; ARSON — FIRST DEGREE, MOBILE (AUTO, BUS, MC, TRUCK, ETC) Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
JOHNSON, JAMERE MYSONNE, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
JOHNSON, JYONNA SHARDAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, HANNAH DENISE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JORDAN, REGINALD LEON, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
MARTIN, CLAUDIA NARCISA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
MYRICK, TANESHA MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PETERS, SHEMAR, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; RECKLESS CONDUCT Active; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
PHILLIPS, KYUNDRA DYKELRA, OTHER: DRIVING TOO FAST FOR CONDITIONS Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
RILEY, DONTE DEVONTE, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
SPENCER, KADOLPHIE KARON, SO: PROBATION VIOLATION Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active
STEWART, MATTHEW ANTONIO, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
TOLBERT, PARIS ANISSA, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released.
MARCH 29
ANDREWS, TYKWON KHALIL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
AUSTIN, EMMITT C., DCP: PAROLE VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
BURKE, QUATERIUS DEONTERRIUS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
COTTO, SANDRA, ADDU: PROSTITUTION Active;
COX, CAMERON LANDIS, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ELLIS, ANDRETE CHOIAYE ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
HAMILTON, DESMOND CORTEZ, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HERCULA, JACOB PATRICK, DCP: LOITERING/PROWLING Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
HILL, DEADRA LANETT, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
HILL, TERRENCE JAMAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, KEITH ALONZA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
JONES, NATHANIEL JR., APD: FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LAMAR, PATRICIA ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
OLIVER, SIERRA SANTYANA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
TAYLOR, TYRANCE KWAMANE, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, CLINTON TERRAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active.
MARCH 30
BROWN, URSULA SHANTAE, SO: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active;
FRAZIER, ANUDREANNA SANTANA SO: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active;
HARRIS, JOSEPH PAUL, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OFF BOND Active;
HOWARD, TORAND JAROD, DCP: DISTRACTED DRIVING Active; FAILURE TO APPEAR Active;
JONES, LANDON COLE, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, QUADRICK DAYKOWN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KETCHUM, DONALD WAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
PATE, MEGHAN GETTIS, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; STOP SIGN VIOLATION Released; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released
PETERS, RAY HILLMAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE ASSAULT Active
ROACH, NATHAN CALEB, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STUCKEY, JULIAN SHABAZZ, GSP: OBSCURING LICENSE PLATE TO IMPEDE SURVEILLANCE EQUIPMENT Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; DUI — DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
TAYLOR, KATO LAWAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WORD, INTERFACE, APD: CRUELTY TO CHILDREN — FIRST DEGREE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; RAPE Released; ARSON — FIRST DEGREE, SINGLE OCCUPANCY DWELLING Released; KIDNAPPING Released; FALSE IMPRISONMENT Released; ARMED ROBBERY — OTHER WEAPON Released.
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