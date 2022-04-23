Dougherty Jail Report

These are bookings for April 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 7
COHAN, ANDREW CORDELL, USM: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COURSON, AVERY JAMES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; THEFT BY SHOPLIFTING — MORE THAN $500 Released;
FLOURNOY, KENNETH WAYNE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released;
MEREDITH, CLIFF FREDRICK S., APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
MOTLEY, CHANDA LAQUASHIA, SO: STALKING — MISDEMEANOR Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Released; HARASSING PHONE CALLS Released;
PRICE, RAYCHELL ELLEN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SCOTT, ALICIA S., APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SHEFFIELD, CHASTIE SHANNALL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CITY COURT SENTENCE Active;
WILLIAMS, SHAWANDA MICHELLE, APD: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released.
APRIL 8
BAILEY, DEANDREA SHANISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, GLORIA MONIQUE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
BRYANT, RICKEY RISHARD, SO: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
FRANKLIN, RUSSELL KEITH, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
GARCIA, PEDRO, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DISORDERLY CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
HILL, KAJAVIS DEMONTE, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
JONES, CARTEZ SR., SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active;
KING, TEMILL DECONNON, MARSHALL: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
McCLOUD, KYMBREL CHERUNDA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PRATT, TREMAINE DECORLEONE, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
ROGERS, LONNIE PREGIN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released.
APRIL 9
DANIELS, JACOLBY LECORY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
FURMAN, LANEISHA DYQUISHA, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
FURMAN, TAVIS SHYDARRIAN RAQN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAIRE, HAYDEN TROY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HUDSON, ZANTEZ JAMARUS, APD: CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
JACKSON, MARCUS DAVEON, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSS ESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
RICHARDS, DIAMOND ZACKISHA, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; NO INSURANCE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WILLIAMS, ANTHONY JEROME, APD: SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY TAKING — FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active; THEFT BY TAKING — FIREARM Active.
APRIL 10
BROWN, MICHAEL VERNARD SR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
CLAY, SHAWAN LASHAY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
DRAKE, COURTNEY SHANTRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
OUSLEY, KENTAVIOUS LADARRIUS, DCP: SPEEDING — STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
RIGGINS, KENDALL LAMAR JR., APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released;
WHITEHEAD, TEJUANDA SHANTE, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released;
WILLIAMS, LEON, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPROPER STOPPING ON ROADWAY Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released.
APRIL 11
BUTLER, LEE WINSTON JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
CLARK, BRANDON CANTRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
GRIFFIN, MICHAEL THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, DESTINY SHAMAYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, NY‘KIA ARTASYIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, DANNY, APD: RECKLESS CONDUCT Active;
LEWIS, LUCRESE DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
MELLS, JERMAINE ANTWAN, APD: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released; NO INSURANCE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
PRATT, QUANEISHA SHANELL, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SLAUGHTER, CHRISTY CHANIQUE, SO: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; AGGRAVATED BATTERY Active; CITY COURT SENTENCE Active;
WILLIAMS, RAYNARD DARNELL, ADDU: WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.
APRIL 12
BOSTIC, TAQUANA KLARETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BROWN, BARBARA A. GLASCO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
COLEMAN, BRANDON MAURICE, APD: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
CONN, COURTNEY C. KENNEDY, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active;
EAFFORD, ATLAS GEORGE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
HARPER, MACK EDWARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, BOBBY RASHAWN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, WILLIE BERNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PHILLIPS, ANTOINE VAUGHN, APD: RECKLESS CONDUCT Active;
ROBERTS, QUINTON RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, MALCOLM REGINALD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SEARCY, MATESHA TYROXJY, SO: BATTERY Released;
SMITH, TRENITY DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
TAYLOR, ARIKA TERESA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
WARE, KEVOSKIE SHENQURIOUS, SO: FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; RECKLESS DRIVING Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released;
WILLIAMS, OCEANNA CHANTAL, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released.
APRIL 13
BOONE, JONTAVIOUS JEROD, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
BROUSSARD, SHAUN MAURICE JR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
BROWN, BRENDERICA MARIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CODY, DESTINY NICOLE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — MISDEMEANOR Active
CUTLER, DONALD LOUIS, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
EUBANKS, GRADY WAYNE JR., SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
FINDLEY, CHRISTOPHER BAZIL, APD: SMOKING IN PUBLIC PLACES PROHIBITED Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, VERNON EUGENE, ADDU: WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HIOTT, OLIN DAVID, DCP: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
JEFFERSON, DEANDRE DAVON, APD: FORGERY — THIRD DEGREE Active;
JONES, WILLIE JAMES, APD: SIMPLE BATTERY Active; RECKLESS CONDUCT Active;
LYLES, KAYSHON QUANDIRIUS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MARSHALL, ROBERT WAYNE, APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Active; STOP SIGN VIOLATION Active;
MILLEDGE, JAMES JAMAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MOWERY, JENNIFER, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NEWBERRY, ANTHONY LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active
PERREIDA, CASIDY TILA, DCP: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
RANDLE, SHELLY, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
RANDLE, VERNADRICK DOMINIQUE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
RUSK, CHRISTOPHER ROYCE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
VANOVER, KE‘AUNA SECORIA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
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