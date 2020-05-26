These are bookings for May 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 14
ALBRITTEN, MARION KEVIN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BANKS, VASHAUN LAMAR, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
BARFIELD, CLINT MONROE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BRANTLEY, DEMARQUIEA JONTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
BROWN, KAVARIUS DE`CORRIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Active; SPEEDING -- STATE COURT Active;
COLLINS, DEMONTRELL DEMETRUIS, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
FRANKLIN, MARK DANA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
FRAZIER, JESSE KURTIVIOUS, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
GORDON, DARRIUS JAMAL, SO: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
GREEN, DEMARCUS KENTOREA, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
KLEIN, DIANA LEE, APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released; UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALLS OR OTHERWISE CONTACTS 911 Released; FALSE REPORT OF A CRIME Released;
LEVERETTE, LONNIE JUNIOR JR., ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released;
NICHOLAS, JEROME ALEXANDER, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
SMITH, DONAVIAN DEMOND, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAIL TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released.
MAY 15
ADAMS, ALLESIA JUANITA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
ADELEKE, ANDREA MULLINS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ADELEKE, ISSAC BRASHAD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BOATWRIGHT, LARRY BERNARD, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released;
COOK, TIMOTHY JOSEPH, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
DENT, WILLIAM DON JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
EDWARDS, CHASEN RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRAHAM, DAMON KIRKPATRICK, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HALL, ROBERT KYONDAE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
OVERSTREET, ROBERT EDWARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
SCALES, TONY, APD: TRAFFICKING IN ECSTASY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUF, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, TRANSACTIONS IN Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active;
SOLOMON, MARCUS DEWAYNE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, TRANSACTIONS IN Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; PROBATION VIOLATION Active;
STARLING, BRENDRIX WAYNE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
THOMAS, OTISA TYNADSHA, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
THOMASON, DOYAL MAXWELL, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WALKER, MAURICE ALLEN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WHITAKER, NICOLE LATASHA, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active.
MAY 16
AUSTIN, QUANTRAVIOUS QUARSHAUN, APD: RAPE Active;
BRIDGES, MARK LAVON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; FAILURE TO APPEAR Released;
BROOKS, TIFFANY LAWANNA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, JERBRIA NECOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
COLEMAN, DEION DEMARK, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
COUNTRYMAN, AUDRELIOUS CORTRELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HOPKINS, MICHAEL CHRISTOPHER, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released' FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
MCGOWAN, FREDERICK JR., APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
PHILLIPS, KIADRA KHANYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RIGGINS, QUINDOLYN FAYE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; RECKLESS CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- OTHER Active; RECKLESS CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;
STEWART, KENDALL LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TAYLOR, KORENTHUS JERMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released
UMBACH, ANNA CAROL, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
WALKER, LASHONDA DENISE, APD: DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active;
WASHINGTON, SHAWNIQUA CAPRICE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, DERRICK LAVARR, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released.
MAY 17
BALL, KHOURY TERRELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
BOONE, ALONZO TERRIL, APD: PROBATION VIOLATION Released;
BYRD, NATAYVIS NOSHINTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; SIMPLE BATTERY Released;
CATO, DALE GORDAN III, APD: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FRANKLIN, KIRA SIMONE, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, PHOSION CORDARRIOUS HAK APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; RECKLESS DRIVING Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
JOHNSON, ROBERT TREMAINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ROBERTS, WILLIAM GREGORY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
WILLIAMS, GREGORY BERNARD, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released.
MAY 18
CAGLE, CARY MARTIN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
DEAN, JOSHUA OMARD, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released; CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JAMES, RODERICK RICARDO JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, CONNOR RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
KING, DERRICK SR., GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
KING, QUINTON DESHON, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
ROSS, RANDY TRAVIS APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SHELTON, ADRIAN DONTAE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WHEELER, SIKEYAH NICOLE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
MAY 19
BROOME, KATHY LEIGH, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BYRD, NATAYVIS NOSHINTE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
CARTER, EDWARD RUSSELL JR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
CARTER, KYLE BRENT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GAY, DAVID EUGENE, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
HOLSEY, DAKOTA LAJANIE, APD: HARASSING PHONE CALLS Released; PROBATION VIOLATION Released;
JONES, TERRY DALE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
MILLS, TYLER CAMERON, APD: BATTERY Active; KIDNAPPING Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
ROBERTS, LYNN HOKE, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
SMITH, KIMBERLY MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WALKER, CHRISTOPHER DARRIN, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION , SALE OF Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
MAY 20
ANDERSON, ANTONIO ALEXANDAER, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
BALLARD, DUANE JABAAR, SO: RAPE Active; ARMED ROBBERY - KNIFE Active; RETURN FOR TRIAL Active;
BANKS, CHRISTOPHER JEROME, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
BROWN, SHE`DASHA SANTASHC, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
COBB, TREVONTAY STEPHONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, GENO THOMAS II, SO: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
KLEIN, DIANA LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
LAMAR, PATRICIA ANN, APD: SIMPLE BATTERY Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
LUCKEY, PHILLIP JASON, DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
MARSHALL, DOUGLAS CARLTON, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
McLUNE, MARK DAVIS APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
MILLS, CHRISTOPHER KEVIN, SO: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
SANDERS, MAURICE JUAWAN, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WADE, TODRA LASHA, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WHIGHAM, TIFFANY AMBER, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active.
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