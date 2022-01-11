These are bookings for Dec. 30-Jan. 5 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 30
BRADLEY, EREK COWAN, APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Released;
BROWN, JATAVIOUS MARQUETT, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
COLEMAN, CRAIG CONRAD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
EUBANKS, WILLIAM HUNTER, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRIS, WILLIEL JERMAINE JR., APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; OFF BOND Active;
HESTER, ALBERT LEWIS, APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
JOHNSON, MONTREAIL KRISHUIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, EZEKIEL CHAVAR, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
KOCH, TRAVIS DERVIN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SAMS, TERRY DUVALL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SLOAN, RICARDO ANTONIO, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released;
SMITH, MICHAEL LATRON SR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
TOOMER, SANDY ALEXANDER JR., APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
WHITE, TAYLOR NICOLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, KELSEA LASHAY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIS, ERIC DEVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WININGER, GRANT ADAM, APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WOOD, NYKALE JAKAI, APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
YOUNG, DYLAN ALEXAVIER PREEC, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released.
DECEMBER 31
BOOKED, IN ERROR 18524: Released;
GREENE, SONYA CHERISE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
KEGLER, DAVONTAE JAMES LEE, OTHER: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; RECKLESS DRIVING Released;
LENT, ROBERT THOMAS, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LOVE, EDDIE DWAYNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
MALLORY, JAVIEN EDVEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MATHIS, LATARSHA STEVENS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
RONE, JUSTIN TERRELL, APD: SIMPLE ASSAULT Active;
THOMAS, BRIAN RAYSHUN JR., APD: HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active;
WARREN, JAHRENE TYREK, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHEELER, JOHNNY CLAUDE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WILLINGHAM, JASON ANDRE, DCP: BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active.
JANUARY 1
ALMOND, TITIYANA NABRAIL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ARLINE, JACQUELYN ANN, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1500 Released;
BELL, McARTHUR BERNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; RED LIGHT VIOLATION Active;
CAMPBELL-JACKSON, KO-LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HUDSON, JONATHAN EVAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JACKSON, CURTIS KEITH, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- MISDEMEANOR Active;
PATAT, JONATHAN CHASE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
JANUARY 2
BROOKS, JHAQUILLE JONTE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HARRISON, STEPHEN MATTHEW, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WALLACE, GREGORY LAMAR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WHISETT, WILLIE FRANK, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
JANUARY 3
BELL, SANDRA MARIE, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARPER, BRIAN THOMAS, SO: COCAINE, POSSESSION OF Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
LOWE, KWAME KINTAY, SO: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MATTISON, DAVID IMMANUEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT OF SERVICES MISDEMEANOR Active;
McCRAY, SHADONDRA LATRESA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MOODY, JOSEPH LANIER, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
TURNER, TONY CHARLES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILCOX, DYKESE NORKINSKA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
WINCHESTER, ALFONSO DEMAN, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; LOITERING/PROWLING Released.
JANUARY 4
BROWN, SHANA CELESTE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BURNAM, CALE`A NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, CORTAVIS TRINARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ELLIS, SONJALETTE DEANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GRIFFITH, BRANDON MICHAEL, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAMILTON, MICHAEL WAYNE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DISTRACTED DRIVING Active;
HILL, DEION JOHN, SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
JAMES, RODERICK RICARDO JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
KING, BOBBY CHARLES JR., GSP 37686; PROBATION VIOLATION Active.
JANUARY 5
BELL, BRYAN CARLOS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
BROWN, URSULA SHANTAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
GUEST, JEFFERY BERNARD, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active;
HARRIS, CARDREVIANE TEON, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
HEATH, STEVE SHONTELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, TRACEY LAMAR, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
LEWIS, KEVON DUNDRELL, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active; CRIMINAL TRESPASS Active; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Active;
McCRAY, MONQUELIUS SHUNTAVIOUS S., APD: ENTERING AUTOMOBILE Released;
MILLER, CARL KARRY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MITCHELL, BOBBY LEWIS, SO: PAROLE VIOLATION Active;
MOORE, ERIC BERNARD, APD: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, OTHER MOTOR VEHICLE Active; FALSE ACKNOWLEDGMENTS, STATEMENTS OF APPEARANCE OR OATH, ETC, Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active;
TOOMBS, OLILLIAN BE`ETTA, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
WHEELER, JOHN DEAN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, TRUCK/BUS Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
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