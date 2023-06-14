WASHINGTON – Congressman Sanford D. Bishop Jr., D-Ga., received the United Steelworkers' 2023 Paul Wellstone Award, which is presented annually by the USW to elected officials and citizens for their steadfast support of organized labor.

“It is an honor to receive this award, but there is so much we still must accomplish for America’s workers," Bishop said in a news release. "We must continue our fight for paid family and medical leave and child care, to protect Medicare and Medicaid, to enforce our trade laws, and to raise the minimum wage.

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