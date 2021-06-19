THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 289 IN
EFFECT UNTIL 7 AM EDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
FRANKLIN GADSDEN JEFFERSON
LEON LIBERTY MADISON
TAYLOR WAKULLA
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER DECATUR DOUGHERTY
GRADY LEE MITCHELL
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ADAMS BEACH, ADEL, ALBANY,
ALFORDS, ALMA, APALACHICOLA, ASHBURN, ASHTON, ATHENA, AUSMAC,
BAINBRIDGE, BANNOCKBURN, BARNEYVILLE, BAY CITY, BEACHTON,
BERRIEN CO A/P, BETHEL, BEVERLY, BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS,
BOWENS MILL, BOYD, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE, BROOKS CO A/P,
BUCELL JUNCTION, BUCK SIDING, CABBAGE GROVE, CAIRO, CAMILLA,
CAPEL, CAPITOLA, CAPPS, CARBUR, CARRABELLE, CASA BLANCO, CHAIRES,
CHAIRES CROSSROADS, CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA,
COOK CO A/P, COTTLE, COTTON, COURTHOUSE, DECATUR CO A/P, DILLON,
DILLS, DIXIE, DRIFTON, EAST ALBANY, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS,
FESTUS, FITZGERALD, FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER,
FORT GADSDEN, GAMMAGE, GORDY, GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE,
HANOVER, HANSON, HARDIN HEIGHTS, HARDING, HAWKINSTOWN,
HILLIARDVILLE, HOBBY, HOGGARD MILL, HOPEWELL, IRWINVILLE,
ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT, KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES,
LACONTE, LAKELAND, LEESBURG, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOVETT,
LYNN, MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MASSEE, METCALF, MILFORD,
MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO, MOULTRIE,
MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON, OCILLA,
PALMYRA, PASCO, PELHAM, PERRY, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA,
PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, SANTA CLARA, SMITHVILLE, SOPCHOPPY,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, ST. MARKS,
STEINHAM STORE, SUNSWEET, SWEETWATER, SYLVESTER,
SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE, THOMASVILLE, TIFTON,
TILTON, TURNER CITY, VALDOSTA, VALDOSTA REGIONAL AIRPORT,
WAKULLA SPRINGS, WALKER, WATERLOO, WEBER, WEST BAINBRIDGE,
WESTWOOD, WETUMPKA, AND WORTH.
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