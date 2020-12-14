These are bookings for Nov.26-Dec. 2 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 26
ANDERSON, LAMESHA DEMLLYIA, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPROPER PASSING ON LEFT Released;
BELL, BRANDON DEDIMITRI, GSP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; IMPROPER OR UNSAFE TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active SPEEDING -- STATE COURT Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; THEFT BY TAKING - MOTOR VEHICLE - OTHER MOTOR VEHICLE Active; RECKLESS DRIVING Active; DRIVING WITHIN A MEDIAN PROHIBITED Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PASSING IN A NO PASSING ZONE Active;
CHESTER, TERRILL BERNARD, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DRIVING WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET Released;
FISHER, ASHLEY NICOLE STORY, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HARRIS, JUSTIN RASHAD, DCP: AGGRAVATED STALKING Active;
JENKINS, VONTURESSIA ANN, APD: AGGRAVATED ASSAULT ON PERSON 65 OR OVER -- CUTTING TOOL Active;
LOVEST, THEODUS LAMAR, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MULLIS, MICHAEL GREGORY, DCP: DISORDERLY CONDUCT Released;
OLSON, KATELYN MARIE, DCP: DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY Released;
PRICE, EARLANDOUS FEROZ, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
SMITH, NORMAN III, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALKER, WILLIE JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, JAWASKI ANQUAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
NOVEMBER 27
ALEXANDER, MESSIAH KALASIE, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
BISHOP, DASHERA DENISE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
BROWN, DESMOND DONTE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CARTER, BERNICE ELIZABETH, SO: PROBATION VIOLATION Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
COUSSON, JUSTIN CAMERON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
EDGAR ESTEBAN, ESCOBAR CARRETO, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
HARVEY, DEMARIO CORTEZ, DCP: SIMPLE BATTERY Released;
HINES, MICHAEL PAUL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOREE, KIMBERLY MICHELE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
PEEK, TERRANCE BERNARD, ASU: STOP SIGN VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
REDDICK, FREDRICK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
YOUNG, WILLIAM ARTHUR, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
NOVEMBER 28
AVERA, LOGAN ALEXUS, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
BOOKED IN ERROR, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BRICE, MEGAN LATISHIA, SO: OFF BOND Active;
DAVIS, RICKY JAVONTE JR., APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ELDER, JAMES LEFERNANDO, GSP: IMPROPER STOPPING ON ROADWAY Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
HIGHTOWER, CRYSTAL GAIL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, CHARLES DAVID JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
JACKSON, CURTIS KEITH, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
KNIGHT, DONNELL JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
McKENZIE, RASHUN JANAY, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Released;
RAWLS, ADRIAN DEANT'E, APD: HEADLIGHTS -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
ROBERTS, ROOSEVELT III, APD: PROBATION VIOLATION Active; NO INSURANCE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active;
SMALL, ALFONZO LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WATSON, DORIAN TRAYDANZA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WHALEY, McARTHUR, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active.
NOVEMBER 29
EARLEY, WAYNE MANFRED, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
HOLDER, JOSEPH, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JONES, OCTAVIA JERMAINE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
LEE, ELIJAH JALIL, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
SPANN, T`ERICA CHANIYA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released.
NOVEMBER 30
ANDERSON, JOSHUA ISAIAH, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
BLOCKER, TRAVIS CHARLES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
COWART, ROBERT LAMAR JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
DANIEL, FREDDIE LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, RICHARD RICARDO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, CHRISTOPHER NEAL, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;
JOHNSON, TREMAYNE MARKEL SO: PROBATION VIOLATION Active;
McAFEE, MICHAEL ALLEN JR., SO: CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SEAY, ANTWAN RAMIR, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
STOUTE, OMAR OAKLAND, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, RYAN DANIEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
TYSON, KOREY MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active.
DECEMBER 1
ARNOLD, JOHNNIE LEE JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; INFLUENCING WITNESS Active;
BLACKSHEAR, AMBER DANIELLE, OTHER: OFF BOND Released;
FLINT, CYNTHIA ELAINE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GETHERS, TANYA ROBERTA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GODINEZ-GIRON, SILVIA, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; STOP SIGN VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GOVAN, NIJEAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GRACE, WYATT, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOWERY, DEIDRA DANYELL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
McGEE, JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, LEANNA NICOLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
TAYLOR, ANDREA MICHELLE, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; TURN SIGNAL REQUIREMENTS Released.
DECEMBER 2
ADAMS, WILLIE WILLIAM, SO: THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active;
BURGOS, DAVID RICHARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, APD: LOITERING/PROWLING Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
JOHNSON, SHAMEKA LASHAE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Released; AGGRAVATED BATTERY Released; RECKLESS CONDUCT Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
MARSHALL, CRISTAL LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
OUSLEY, QUANTESHIA ANN, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released;
STEPHENS, RASHEDA S., APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Active;
TUMBLIN, GREGORY ENORRIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, AMANDA FAYE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; STOP SIGN VIOLATION Active.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.