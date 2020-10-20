These are bookings for Oct.8-14 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 8
ALLEN, JEPHRIE McKAY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BARBER, ECTRUS, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
BARNES, ERIC DEMETRICE, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BYRD, PATRICIA ANN, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
DAVIS, TYRONE CORTEZ, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
ELLIS, REAGAN ANTONI, ASU: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
FORD, MYEISHA DENISE, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG PARAPHERNALIA Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE;
GAITHER, FABIAN LEON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, LASHUNYA DIONNE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
GULLEY, TIMOTHY BERNARD APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: DRIVING ON RIGHT REQUIRED Released; DRUG PARAPHERNALIA Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, TRAYONTE MONQUES, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; OFF BOND Active
JORDAN, CORNELIUS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MANGO, MELVIN JAMES, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
MOSLEY, STEVEN TERRY ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
PHILLIPS, WAYLAND LAMON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PRESTON, LYNETTE DELORES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
SAULS, TIMOTHY SHAUN APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHEALY, TRAVOSKI TRAVON, SO: BATTERY Released.
OCTOBER 9
BANKS, TABITHA JANA', SO: BATTERY Released;
CARSON, AMANDA LYNN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;
DEMERS, CLIFFORD HARRISON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DOWDELL, AUSTIN JARROD DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GARY, MARCUS JERMAINE SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
GRIFFIN, TASON TEROME, APD: COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
HALL, RON'NAYAH BREA'NNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JENKINS, GENE RUSSELL JR., PROB: PROBATION VIOLATION Released;
LENTZ, BUDDY EUGENE, APD: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Released;
LEWIS, RICKEY ALONZO JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
LEWIS, WILLIE FRANK JR., APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active
MOSES, KELVIUNTAE APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
POSEY, JOSEPH LEE, APD: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
ROSS, BRIANNA ASHLEY, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, KEITH BERNARD, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WALKER, TWANNA LATRAS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WASHINGTON, DWAYNE MESHELL, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Active.
OCTOBER 10
CARR, ELVIS WILBERT, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
COOPER, CAROLYN MARGARET, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
HARRINGTON, CLAYTON DAVID, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
HUDSON, SHI-ANNE MARIE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
LENT, ROBERT THOMAS, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Released; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Released;
McMILLIAN, JAWASKI DONTRELL APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
PRICE, ANTWAN DEVELLE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; MARIJUANA -- PPURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
RAGSDALE, JOHN GERALD, DCP: TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
SHINGLES, CHANNING REGINALD R., DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SPENCER, SHENIQUE WYNETT, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DISTRACTED DRIVING Released; TOO FAST FOR CONDITIONS Released; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
WOODS, QUANTARIUS SHYMAINE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
OCTOBER 11
ANDERSON, EMPRESS MIKITA IKIMBAUH, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CRAWFORD, SYLVIA ARLENE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; BATTERY Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
HARRIS, JAHMIAH SHANEQUA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HICKS, JOHN WESTON, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Released;
IRVIN, FRANK JAMES, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
JAMES, COLVIE JARRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
LLOYD, RICKIE MILLER JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
MATTINGLY, KYLE PATRICK, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MILLER, TRAVIS ALEXANDER, APD: BATTERY Released;
MORRIS, BRYAN ALLEN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MORRIS, DYQUITA MONCHAE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
MURPHY, OLIVER WILL, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
SHEALY, MARKEESYA DE'QUAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
THOMAS, NASIR ALLENYDA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY Released.
OCTOBER 12
ELLERSON, VERONICA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARVILLE, TARA SHEA APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
JONES, LAVERNE DION, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
KNIGHT, JAMES LEONARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LINGERFELT, THOMAS JAMES, APD: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
LONGSTREET, LATONYA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOVELL, GEORGIA FAY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MATTISON, DAVID EMANUEL, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
OLIVER, QUINTARIUS JAMAL, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
POUGH, ANN MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PRIETO, CARLOS MIRABEDE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
REYNOLDS, WILLIAM TERRY JR., ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
WILLIAMS, GEROME JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; SIMPLE BATTERY Active;
WILSON, CHARLES BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; AGGRAVATED STALKING Active; PROBATION VIOLATION Active'
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS) Active.
OCTOBER 13
BANKS, ALEXIS LASHAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BROWN, MICHAEL BERNARD, ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BYRD, NATAYVIS NOSHINTE ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active;
CLARK, CEDRIC CADDELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
CLARK, MARK ARDELL, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
COVIN, CIANA SHEDRICKA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
EUBANKS, WILLIAM HUNTER, APD: DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
FISHER, CHRISTOPHER CHARLES, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
GREEN, DENNIS JR., SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
HALL, ANTHONY DUSTIN, DCP: CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; CONTEMPT OF STATE COURT Active;
HARRIS, CHRISTOPHER FELIX, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HOLSEY, REGINALD BERNARD JR., SO: MURDER Released; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Released; AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Released;
HUNT, KWANIS RASHONDA APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, THADEUS DAMOND, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McCLENDON, DONTRAVIOUS SHALOANA APD: PROBATION VIOLATION Active;
MICKEL, MISTY DAWN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, SO: PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
SUMNER, AUSTIN RAY, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
TAYLOR, LAQUECIOUS YTERIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TAYLOR, LATAYETTE ANTONIO, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WASHINGTON, COURTNEY LEIGH, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 14
ANDERSON, OCTAVIOUS BERNARD APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
BANKS, MARION SO: BATTERY Active;
BIVINS, CODY RAY, OTHER: OFF BOND Released;
BRADLEY, DEMOND DIANTE, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
BROWN, VONTREASA DESHANNON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CARTER, WILLIE FRANK, SO: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
EADY, RANDOLPH, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HARASSING PHONE CALLS Active;
HANDS, TAYE ALLEN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active
KING, ASHEENITA SHONNATA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MATHIS, ORINTHIA JERMASHA, APD: SIMPLE BATTERY Released;
PETERSON, AMBER MICHELLE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, APRIL SHUNTEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
VEST, CHRISTOPHER SHAWN, DCP: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; OBSTRUCTION OR HINDRANCE OF FIREFIGHTER -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WALKER, TIONA BERASIA, SO: OFF BOND Active;
WASHINGTON, LEANDDRA ALIA, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, ALEXANDER TERHEAK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILSON, CHEYENNE MOORE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
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