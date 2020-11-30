These are bookings for Nov. 19-25 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 19
BAKER, TAMMY LATRELLE SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
BRANCH, CALILE, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
BROADNAX, TEANNIA SHANTELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DAVIS, MALCOLM LAMAR, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
DAVIS, TIMOTHY TORRECE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HAYNES, LAN`TAVIUS DE`JON, SO: OFF BOND Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
HOWARD, VAKEITH LARVARELL, GSP: SPEEDING - STATE COURT Released;
LANE, RAYTRON LENARD, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; RECKLESS DRIVING Released; STOP SIGN VIOLATION Released; OFF BOND Released;
McCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PRICE, RANDY LEE, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; PROBATION VIOLATION Active;
SEAY, ANTONIO DEMOND, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active;
SMITH, ANTWAN JAMELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SMITH, JESSE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
WHITE, TORREY CURTRINA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released.
NOVEMBER 20
BANNERMAN, LAKIUA MICHELLE, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFOrmation Released;
BAUMANN, SCOTT JAY, APD: SIMPLE ASSAULT Active;
BRANTLEY, CEDRIC BERNARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BROWN, CEDRIC JARROD, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRYANT, CHARLES LAURICE SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; MURDER Active; OFF BOND Active;
BUSH, WILLIAM TREY III, APD: PROBATION VIOLATION Released;
CHILDS, RODNEY SHEROD, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
CLARK, ROBERT ESSICK, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
FELDER, JASMINE LAVEL, APD: FRAUD IN OBTAINING PUBLIC ASSISTANCE, FOOD STAMPS, OR MEDCAID Released;
GILLIS, CARLTON BRADFORD, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
GRIFFIN, JOHN WILLIAM, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
HARRIS, TASHA LETICA, ADDU: DUI -- PER SE 0.08 Released;
HARRISON, MARQUIS NI`KEL, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
JACKSON, ISSAAC JEROME, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
JAMES, CHERRIE FLESHIA, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, RAPHEAL ANTONIO, SO: AMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
MAIER, BRANDON TYLER, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active;
McDONALD, WILLIAM WAYNE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
MOTLEY, CHANDA LAQUASHIA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STEWART, DARION JAMES, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; NO LICENSE ON PERSON Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
WARD, ADRIAN MICAH, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WILLIAMS, NEAL SIPAYTON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
NOVEMBER 21
BROWN, TELISA NICOLE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
COLEMAN, DEMETRIES ANTONIO, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
COOPER, WAYNE ROBIN, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
GRANT, WANYA DEVARIUS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; SIMPLE BATTERY Active;
GREEN, JERMOSKI STEVEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARP, BARRY DONELL JR., GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
McAFEE, CHARLES ALLEN APD: PROBATION VIOLATION Released;
McDANIEL, TED APD: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released;
McGOWAN, GREGORY LADIRIUS, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
MOORE, JOSHUA MONTEZ, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANOR Released;
MOORE, OSCAR LAVAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
ROLLINS, LADIAMOND BRIANNA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SHERMAN, RODERICK LEON, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
SHORTER, BRAKIYA AISHAH, DCP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS Released;
WHITE, LATOYA PATRICE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, TYRA DENISE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
NOVEMBER 22
ARNOLD, JESSICA CHELSEA, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GARDNER, DEMETRICE TARVARIUS JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAILSTOCK, STANLEY BERNARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released;
JOHNSON, DE`QUANE RASHAWN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;
MALIK, SOMANSH KUMAR, APD: THEFT OF SERVICES, MISDEMEANOR Released;
ROGERS, CHARLES HALLIE ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METHAMPHETIMINE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SHIREY, MONIQUE LEELA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TRICE, MESHA MICHELLE K., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WARREN, DELVVECHIO DESHAWN JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILLIAMS, DASHAWN LEVON-DAQUEZ, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
NOVEMBER 23
BARNES, REMINGTON DAKOTAH, SR APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
BENNETT, JORDAN AMANDA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE, FIRST OFFENSE Released;
BUTLER, KIZZY KING, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY-MISD Released;
HICKS, ELIZABETH ANN, APD: SIMPLE BATTERY Released;
HOWARD, JOHNNY SHANARD JR., GBI: UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; TRAFFICKING OF PERSONS FOR SEXUAL SERVITUDE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JOHNSON, KENNETH SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, KORINA IREANA, GBI: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; AGGRAVATED SODOMY -- COMMIT SODOMY WITH FORCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
LANG, JACQUES TRENT, APD: FAIL TO YIELD WHILE TURNING LEFT Released; HOMICIDE BY VEHICLE IN SECOND DEGREE -- MISDEMEANOR Released;
MOSES, JACQLYN MACHELLE, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Released;
PATTERSON, RONALDO, APD: GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; TRAFFICKING OF PERSONS FOR SEXUAL SERVITUDE Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
PEAVY, JACQUELINE ELAINE, DCP: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released;
POWELL, TRAVUS CHARLES, APD: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
SCOTT, ANTHONY EUGENE, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
SHAVERS, CHARLES, SO: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Released; FRAUDULENT INSURANCE CLAIMS Released;
SMITH, QONTRECE TANQILLER, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SWEAT, DAVID ALLAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, SHAQUNTA NYKIA, DCP: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, NAKASOMIA LAMONT, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, TRAVIS DEVORIS, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WINGFIELD, ROBERT LEE JR., GBI: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; TRAFFICKING OF PERSONS FOR SEXUAL SERVITUDE Active;
YATES, JESTON RAYNARD, GBI: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; TRAFFICKING OF PERSONS FOR SEXUAL SERVITUDE Active; PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 24
BRADSHAW, ISAAC WILLIAM, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
CHAPPELL, KENTRAIL CURTIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FRAZIER, ANUDREANNA SANTANA, SO: BATTERY Released; GOOD BEHAVIOR Released;
JONES, CHRISTOPHER TERRELL, APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
JONES, WHITNEY HOUSTON, SO: PROBATION VIOLATION Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Active;
MOSLEY, JAWAN LEVINE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active;
ROBINSON, WILLIE D., SO: PROBATION VIOLATION Active;
SWINEY, INDIA DAHRVE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
WILCOXSON, HARRY, SO: PROBATION VIOLATION Active.
NOVEMBER 25
ALI, KALONJI DARWESHI, APD: PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
ANDERSON, ALPHONSO LEVI, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PAROLE VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
BALL, KHOURY TERRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BARNES, GEORGE EDWARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BELL, SHAQUOISE LABERSHA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
BOOKED, IN ERROR: Active;
BRADSHAW, ISAAC WILLIAM, OTHER: OFF BOND Released;
BROWN, WILLIE ROSS, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
FOSTER, KENNETH C., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
GREENE, ROBERT LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRIS, CHARLES BRANDON JR., SO: AGGRAVATED ASSAULT - HANDS/FEET/FIST Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; PAROLE VIOLATION Active;
HARRIS, JUSTIN RASHAD, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active;
HARVEY, JUSTIN RASHEIM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HENRY, TERRENCE DEMETRIUS, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Active;
JONES, HANNAH DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
McGOWAN, TRAVIS JERMAINE, APD: RED LIGHT VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WARD, ADRIAN MICAH, SO: PROBATION VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active.
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