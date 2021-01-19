These are bookings for Jan. 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 7
BAULKMAN, TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROOKLIN, JORDAN TAYLOR, APD: IMPROPER BACKING Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
BROWN, DELISHA MARIE, SO: OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
COLBURN, CRYSTAL LEIGH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COOPER, SHERMAN ALIHIM III, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
CULLARS, ASHLEE NICOLE, APD: COMPUTER THEFT Released;
DAILEY, CHANTLER LEPAUL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
FLEWELLEN, SHONTAVIOUS NICOLE, APD: COMPUTER THEFT Released;
JAMES, TA`KEITHIAN SIONTE, APD: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active.
JONES, YO ERA MI AMI, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KIMBROUGH, ROBERT JACORY, OTHER: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LOWE, DAVID ANTHONY APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
POWELL, SHUVONTA JAMILLE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
TUCKER, ANNIE RUTH, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: BATTERY Active;
WATSON, CONSEPSHEON M., SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITE, ROSE MARIE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Release.
JANUARY 8
ALLEN, JIMMY DALE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BOULTINGHOUSE, ETHAN MICHAEL, SO: FALSE REPORT OF A CRIME Released;
BRONER, KEAUNDRETRIA NASHAY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
COLE, JOSHUA MARKEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, ASHLEY TAMARA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, PRIS`CA ATHENA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HILLS, BRANTON JAMELLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
JOHNSON, ALPHONZO JR., SO: RETURN FOR TRIAL Released
FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; OFF BOND Released;
LEE, MICHAEL MANTEZ, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MCDOWELL, THOMAS MATHEW, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
THOMAS, JOCQUETT ANSHANICO, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
WILLIAMS, TRAVIS DEWAYNE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILSON, GERALD LEE III, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DUI - DRUGS, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; IMPEDING TRAFFIC FLOW Released.
JANUARY 9
BARBER, JEREMY VINSON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BARNEY, BRANDON TYLER, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BRIDGES, MATTHEW JAMES, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
FORD, BUFORD JR., APD: WITNESS CONTEMPT Released;
GARCIA, ALEJANDRO NICHOLAS, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
JOHNSON, KESHAWNTA JASMINE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, CORLISS GOINES, APD: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
McINTYRE, SKYLAR DEBAY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
NEWELL, ASHLEY ANGEL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
RICE, ALEXANDER HAKEEN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SCHAWE, CHARLES FRANCIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SPRINGS, BLAKE ELLIOTT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WASHINGTON, GREGORY KEITH, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Released; SCHEDULE III, IV OR V DRUG POSSESSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; FIREARM USE BY CONVICTED FELON IN COMMISSION OF CRIME Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; PROBATION VIOLATION Released.
JANUARY 10
ADCOCK, DAVID WESLEY III, DCP: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
HOSLEY, KEYON TYREIC, APD: PROBATION VIOLATION Active;
REDDING, ALEXIS ALESHIA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SESSION, LARRY JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WHITE, NORMAN EDWARD, APD: DRUG PARAPHERNALIA Released;
YARBROUGH, ERIC BERNARD, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released.
JANUARY 11
BURNS, CECILE DEPUNIEACT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DAHILING, MICHAEL ANTHONY, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
DRAKE, DENNIS, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HERNANDEZ, ADRIAN, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
KELSON, MICHAEL DURELL, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
McCOY, JOHN BENTON SO: SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
MILLER, CHAZ MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MITCHELL, FRANK JR., SO: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
SEADROW, ALESIA YVONNE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
STARLING, TRAVIS MANTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STRUM, DENISE ANN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TERRELL, ALI SHAKUR JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
TURNER, CORY LEAMONT JR., ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active.
JANUARY 12
COTTO, SANDRA, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
CROSS, ANNEISHA CORTORIA, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DAVIS, DORIS ANN, SO: WITNESS CONTEMPT Released;
LEVERETTE, ROOSEVELT JR., SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MATHIS, SHAWANDA LASHUN, SO: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released;
McGRIFF, NIKITA JAMES JR., APD: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
SHED, TONY DWAYNE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO TRAILER TAG Released;
SMITH, JAMES NORBERT JR., SO: CITY COURT SENTENCE Active;
JANUARY 13
ANDERSON, ANTONIO ALEXANDAER, SO: OFF BOND Active;
ANDERSON, RICARDO SCOTT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROOKS, DERRY MARQUIZE, USM: PROBATION VIOLATION Active;
BROOKS, VINCENT DRACORY, SO: BATTERY Active;
CHANDLER, SHALO DEWANYE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COOPER, CARY DEMOND, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DAWSON, NOELLE ELIZABETH, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;
FARMER, NARADA JAMAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GOMEZ HERNANDEZ, JOSE A., DCP: LICENSE REQUIRED Released;
HARRIS, JAMEL DEON, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
HARVEY, KESHUNDRIA HARVEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HESTER, PAUL TODD, GSP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Active;
HUNT, SHONTESA SHABREKA, APD: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
JONES, REKEETA LASHON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
KEGLER, QUAN`YANNA SHA`RON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LASTER, MICHAEL QUONTRAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
OUSLEY, MARVIN GAYE SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SCAFF, STEVEN MICHAEL, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SMITH, JOSHUA CORNELLIUS, APD: PUBLIC INDECENCY - URINATION OR DEFECATION Active;
TENSLEY, JUSTIN BERNARD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active;
WALKER, DEMETRIUS MONTREL, SO: BATTERY Active;
WARE, RAHEEM GERROD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
WARREN, TIMOTHY CONELIUS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active.
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