These are bookings for Aug. 11-17 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 11
CAMPBELL, KHALID SAEED, USM: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DANIEL, TARIUS BERNARD, APD: STATE COURT SENTENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
EDWARDS, EARL JEROME, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
EVANS, KHADIJAH ADREINANYE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GARNER, DAREK TYSHON, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
HAAS, NATE WILLIAM, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HOWARD, LATROY TERRELL, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; MDMA (ECSTASY), POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released;
SELMAN, GATLIN RYAN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TAYLOR, QUENTIN DURAND, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WINGFIELD, DONTAVIOUS RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Released.
AUGUST 12
BALKCOM, MATTHEW LEE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BOYD, JAWANA ADRIANA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
FOWLER, JA`PLYMEN BERNARD, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; POSSESSION OF SAWED-OFF SHOTGUN, SAWED-OFF RIFLE, MACHINE GUN Released;
JONES, KAMICO DRESHAUN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MACK, KONTERRIAS DEMOND, SO: PAROLE VIOLATION Active;
MACKROY, MARQUEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
McCULLIGH, WILLIAM DONNIE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
RICHARDSON, LESTER JEROME, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
STRATTMAN, ANTONIO, ADDU: SPEEDING -- STATE COURT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
SULLIVAN, BOBBIE JO, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
WHITE, JOE NATHAN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, MICHAEL JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WOODS, MARIAH DANIELL, SO: SIMPLE ASSAULT Released;
ZACKERY, JAMIL KAHRI, SO: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active.
AUGUST 13
ALHAMID, CHRISTIAN THOMAS, DCP: RAPE Released; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
BOSWELL, TIA YVETTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DOWNS, TONY O'NEIL SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
GRAHAM, CHAKIA MARQUISE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
HERRING, BERNARD IVAN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released;
JOHNSON, DAMARIUS RA`QUAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MOBLEY, PARIS KEVON, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
STEWART, MICHAEL DUWAYNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TAYLOR, ANTHONY III, SO: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; MOTORCYCLES -- HEADGEAR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; RECKLESS DRIVING Released;
WHEELER, KODA ANSENIO, DCP: HOME INVASION, FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHITEHEAD, TAWNYA LYNN, APD: BATTERY Released.
AUGUST 14
BROWN, YASHICA JACQUESE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
CLYDE, DEMETRIUS JAHMALL, APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING A 911 CALL Released;
DAVIS, MALCOLM LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
FRAZIER, LAWANDA MANIQUE, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
LOVETT, TORUNO KATURA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
McDANIEL, PATRICK JOSE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
TRUMAN, KEIANDRA MONEA, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, TRINITY PAIGE, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ZACKERY, MIMIRIAN MARIE, APD: HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Released.
AUGUST 15
BAKER, KI`AMBER CHANEAN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CROSS, ALVIN BERNARD JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, FELIX LAMORRIS, COURT: CITY COURT SENTENCE Released;
HUNTER, GARCOLAS JERMAINE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
JOHNSON, JUSTIN DOREL, APD: RECKLESS DRIVING Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES,LESS SAFE Active; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active;
KEITH, WAYNE JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LEWIS, IRA LEE JR., DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
McDANIEL, EMILIE GAYLE GSP: DUI - DRUGS, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; WINDSHIELD REQUIREMENTS Active;
McINTYRE, DARRIAN DEVON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
ROBINSON, DEMONTE JAQUEAL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
SHELTON, AUTUMN JAQUIL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SIMS, WILLIAM UNDERWOOD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, ANTHONY LOUIS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, KENANDRIA NIKHAN, OTHER: BATTERY Released;
WHITE, RANDY ALAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active.
AUGUST 16
CAMPBELL, TYDARRIOUS J`QUAN, SO: CHILD MOLESTATION -- MISDEMEANOR, VICTIM IS 14 BUT LESS THAN 16, Released; STATUTORY RAPE -- MISDEMEANOR, VICTIM IS 14 BUT LESS THAN 16 Released;
CLARK, BRANDON CANTRELL, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; OFF BOND Active;
DANIELS, JARRISON LAMONTE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
DYSON, DERRICK TRENARD, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active;
GILYARD, DONTAVIOUS RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HALL, ANGELITA NIAGA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
KNOX, JATIKA, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
LANEY, CORDERIO JERMAINE, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
MOORE, XAZAVIER DESHAWN, APD: SIMPLE BATTERY Released;
ROLLINS, CEDRIC RICARDO, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
ROYAL, ERIC RASHARD JR., ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
SPURLIN, ROTAVIS JERMAINE, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; PAROLE VIOLATION Active;
THOMAS, WILLIE C., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WHITE, TORREY CURTRINA, SO: CONTEMPT OF STATE COURT Active;
WHITFIELD, ALBERT LEE JR., SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released.
AUGUST 17
ASBERRY, RAFAEL LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
CLARK, LORETTA DIANN, APD: SIMPLE ASSAULT Active;
DOWELL, MONIQUE LATOSHA, SO: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
FRAZIER, KERRY BERNARD, DCP: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO TAG Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HAMPTON, AYSHIA YVONNE, SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
HILL, RANDAVION SHARIEF, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active;
HUNTER, RICHARD LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, FIREARM Active
HUNTLEY, RONNELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, KELLY JO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released;
KAYLOR, KELVIN JEROME, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
MALIK, SOMANSH KUMAR APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
McKENZIE, QUENTIN CHARLIE, APD: FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Active; THEFT BY DECEPTION -- FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
MEDLOCK, DAVID ISAAC, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ROLLINS, CEDRIC RICARDO JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, DANGELO DEWAYNE, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
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