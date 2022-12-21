These are bookings for Dec. 8-14 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 8
FLYNN, AURELIUS III, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
GREEN, ARLEXIS SHAMEAGEN, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY -- MISDEMEANOR Released;
MARTIN, CARLTON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
REYES, JA`QUIS MARQUISE, ADDU: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
SHEMWELL, KATHY ARNOLD, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released;
SHEMWELL, PHILLIP FREDRICK, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released; UNLAWFUL ACT OF MISTREATING DISABLED OR ELDERLY PERSON Released;
SIMMONS, CHRISTOPHER JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TRICE, AUDIE DWAIN, SO: CRUELTY TO ANIMALS Released;
WEAVER, STEVEN JOHN, APD: POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18 MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS Released; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released.
DECEMBER 9
ADAMS, TARRUM GERROM, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
ANTHONY, ANDREW THOMAS OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
BODREY, JOHN MARVIN III, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
BURNETT, TYONNA DIANE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
BYNUM, CLYDE BUCK HANNER, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
CLARK, BRANDON COREY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
CRAVEY, JAMES TYLER, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
DOUTHIT, BRUCE EVERRETT OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
DUBLIN, CHEONIQUIANA AIESHA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active;
EUBANKS, GRADY WAYNE JR., SO: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
FARLEY, TONY JR., OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
FARLEY, ZONTAVIUS WUNYA, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
FOGARTY, MICHAEL EUGENE, SO: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
FOUNTAIN, CHRISTOPHER BLAKE, SO: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
GARMON, ERIC THOMAS OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active;
GLASS, JAMES EDWARD, DCP: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
GRAFFAM, ZACHARY RYDER, OTHER: UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; HOUSED FOR OTHER LAW ENFORCEMENT Active
HARPER, NICHOLAS ALEXANDER, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
HUDSON, MYCHAL CHARLES, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
JACKSON, JAVONTAE QYTEZ, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
JONES, THOMAS GREGORY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
LEWIS, VINCENT TYLER, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
LOVE, CAMERON DESHAWN, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
LUCKEY, PHILLIP JASON, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LYONS, ERIC BERNARD, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
MACDONALD, DEVIN TIMOTHY, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
McGILL, JALEN KRISTOFER, SO: FAILURE TO APPEAR Active; HOUSED FOR OTHER LAW Active;
McLENDON, DONALD CHRISTOPHER JR., OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
MOORE, MICHAEL JAMES, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
NELSON, CORNELIUS NIJAL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
PENNELL, RANDAL LOUIS OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
POLK, TIMOTHY PAUL, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
ROSS, RONTERIUS JEMONE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; IMPEDING TRAFFIC FLOW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SALAZAR, JESUS OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
SMITH, JOHNNY MACK JR., SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOUSED FOR OTHER LAW Active;
SMITH, TAMIKA LASHAVIA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
STUBBS, TOMECA CHACHELL, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
TABB, CLINT JOHN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active; HOUSED FOR OTHER LAW Active;
THOMAS, QUANDASHAI D`JAYNAIZE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WASHINGTON, KENNETH, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WHEELER, RASHEEN DARNELL, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WHITE, ZAVIAN MARTAVIOUS, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WILEY, JOSEPH EARL JR., OTHER: PROBATION VIOLATION Active; HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WILLIAMS, QUAN`JERRIOUS MONTRAVIOUS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, WAYNE EUGENE JR., OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
WIMBERLY, ATORIAL DEMETRIUS, SO: HOUSED FOR OTHER LAW Active.
DECEMBER 10
BILLINGSLEY, MARTAVIOUS ANTIONE, APD: RECKLESS DRIVING Released;
GILYARD, DONTAVIOUS RASHAD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; RECKLESS CONDUCT Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HARRIS, JACARRIA SADE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JORDAN, ALIYAH BRIANNA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PEARMAN, JANERIO RODERICO, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; ARSON -- FIRST DEGREE, SINGLE OCCUPANCY DWELLING Active;
RHODES, TORRAN LOSAH, DCP: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
TANNER, JIMMY DEAN JR., DCP: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILSON, TAIESHA NECOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CARGO THEFT, HANDS/FEET/FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active.
DECEMBER 11
BROWN, ANANIAS, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
BRUNSON, MARCUS MARCELLO, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Active;
LAMAR, COREY JAMAAL, APD: PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;
PARKER, CHRISTOPHER McLEAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
STEMPINSKI, TODD ANTHONY, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE FIRST OFFENSE Released;
WHITE, CHARLES RONRICO, APD: FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
DECEMBER 12
DOWDELL, HADJI TERELL JR., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
FIELDS, KENNETH VANDELL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
GRAY, BYRON DEMETRIUS, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
HAWKINS, BRANDON MARELL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, JAH`LEEL AKEEM, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JACKSON, MONQUEZ TARAY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, JIMMIE JAMES, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
MASSEY, JESSICA ELAINE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PERRY, YASMINE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RUSSELL, LESLIE JEAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WITCHARD, JAQUARIOUS AKIL, SO: PASSING IN A NO PASSING ZONE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Active.
DECEMBER 13
BRINSON, RODNEYCIA ERICA, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
BUCKLEY, KERRIE IVAGGO, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
DINH, JULIE TROUNG, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GIST, HENION JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
GREEN, EDDIE J., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
GREEN, KENTA LAMONT, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HARRIS, MARK JR., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JACKSON, JITAVIOUS JAQUAN, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
JOHNSON, WILLIAM COURTNEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
JUNG, JUWON QUANTAVIUS, OTHER: HOUSED FOR OTHER LAW Active;
LASTER, MICHAEL QUONTRAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
LUSTER, KENTAVION TYRELL, OTHER: OFF BOND Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PETERSON, LATISHA DIANNE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SLAUGHTER, DEXTER BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, KENYONA NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
THOMAS, RAVEN TRINARIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
DECEMBER 14
ANDERSON, KEVIOUS MALAKI, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released;
BISHOP, JAMIL CORSHUN, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
EALEY, MARQUES BREON, SO: VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
EDWARDS, AARON SANTREZ III, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAILSTOCK, STANLEY BERNARD, APD: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Active; IMPROPER LEFT TURN Active; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active;
HICKS, JAH`LEEL AKEEM, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HILL, JOSHUA DAVID, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
HOLLEY, TIFFANY SHACARA, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
JACKSON, TERRY DENISE, SO: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
JONES, SHARHONDA MONTOYA, SO: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
LUCAS, TERRY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
MATHIS, MAURICE O`NEAL, SO: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
MILLS, ISAIAH DE`SHAWN, SO: VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
PRICE, BRIAN KEITH JR., SO: VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
STEPHENS, SERIKA SONORIA, SO: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
THOMAS, BRANDON WAYNE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
TURNER, CHIQUITA LATRICE, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
WAKEFIELD, DAVEYON TYRONE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, RAYNETTE MARIA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, MAURICE MONTRELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
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