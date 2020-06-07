These are bookings for May 28-June 3 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 28
DANIELS, REGINALD LEON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DANIELS, SHAUNTA KING, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DIXON, OCTAVIUS DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Released;
FORD, ZACOBE ALEXZAE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Active;
GATLIN, JAQUARIS MARTEL, APD: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
HALL, ANTWAN JAWASKI, USM: OFF BOND Active;
HOLSEY, CEDERICK AQAUN, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SELL, DISPENSE, Released;
JOHNSON, WESLEY ALLEN JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
MATHIS, MARTEZ DAMION, APD: PROBATION VIOLATION Released;
PARKER, FREDERICK JERMAINE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
PEAY, CHRISTOPHER, APD: PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SADLER, BRYAN KEITH, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
SNELLS, ROGER SANTAVIOUS, APD: DISCHARGE FIREARMS ON PROPERTY OF ANOTHER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WARD, CEDRIC LAMAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active.
MAY 29
ALEXANDER, CHESTER LEE JR., DCP: PROBATION VIOLATION Released;
BEACH, AMBER KYERA DINELLA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Released;
CARTER, KYLE BRENT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
CHASTIAN, STEVEN ERIC, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
DAVIS, JERRY FRANK APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
DOVER, ALBERT GRANT III, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HOLSEY, DAKOTA LAJANIE APD: SIMPLE BATTERY Released; STALKING -- MISDEMEANOR Released;
IRVIN, BRENTLEY ROYAL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MILLER, TRACIE TOMLINSON, DCP: FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PICKARD, COREY JAMES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
POWELL, EVELYN DAVIS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; BLUE LIGHTS ON VEHICLES PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
RIGGINS, RANALD R.J., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
SAMMONS, BRAD LEON, SO: RETURN FOR TRIAL Active; PROBATION VIOLATION Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
WIMS, CLAUDE III, GSP: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; NO INSURANCE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released.
MAY 30
ARNOLD, AH`YANA AMYA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released' CRIMINAL TRESPASS Released;
BRIDGES, DEONTE BERNARD, SO: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
DAVIS, KELLY JAMES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREATHOUSE, JOSE ALBERTO, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released;
STEWART, STERLING, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SWEENEY, JAQUEZ DAQUAN, SO: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
WADE, TODRA LASHA APD: RECKLESS CONDUCT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
WASHINGTON, TASIA MONIQUE, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
WATSON, KELLY MARIE, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
WILLIAMS, SIMON DEMOND, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WINFIELD, SYLVIA SYMONE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active.
MAY 31
BROWN, JATORRIOUS DAVON, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
COBB, KAMISHLIAN LASHIA, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
DANIELS, MAURICE DONNELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DAVIS, JERRY FRANK, APD: PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Active; OFF BOND Active; ESCAPE -- FELONY Active;
GILBERT, KEYERA SHAQWAY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GILYARD, NAKITA LAKEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
GRANT, PEYTON DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREEN, KEYONIA NIESHA, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
HARRIS, CHRISTOPHER SHEROD, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
HICKS, KALIJAH NE`KOLL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LOVE, CAMERON DESHAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
McCRAY, ALFONYA RONDAL JR., APD: PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
MILTON, DEVIN ELIJAH, GSP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
NATHAN, JAMES JR., APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Released; SIMPLE ASSAULT Released;
PHILLIPS, CORNELIUS LARMAINE, GSP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
PHILLIPS, KYUNDRA DYKELRA, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
SUTTON, PATRINA SHANTAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALL, CHRISTOPHER BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITE, BRANDON LEE, GSP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WILLIAMS, DERRICK LAVARR, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released.
JUNE 1
BRONER, TOMEKA MARSHAY, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
GERVIN, RODERICK BERNARD JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
HARVEY, ROBERT JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
JORDAN, TONY BERNARD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/DISTRIBUTING/POSSESSIMG WITH INTENT TO DISTRIBUTE/Active;
KENNEDY, COURTNEY CHRISTINE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MERCER, SHAWN KEITH, SO: PROBATION VIOLATION Released;
MONROE, GARY DEWAYNE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
REVILL, FREDDIE LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SANDERS, MARCUS JAMES, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; ENTERING AUTOMOBILE Released; THEFT BY RECEIVING-FELONY Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SUPERIOR COURT SENTENCE Released; ENTERING AUTOMOBILE Released;
WEST, TATAIANA ALI, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WIMBERLY, ZE`AMBER ZE`MEKAL, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
WOODARD, CHRISTINA MELEKA, ASU: TAILLIGHT REQUIREMENTS -- ONE PRIOR TO 1954 Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released.
JUNE 2
BRITT, SADE LOIS, APD: DISTRIBUTION OF MATERIAL DEPICTING NUDITY OR SEXUAL CONDUCT Released;
GARY, JAYLYN JAWONNA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
GOODMAN, DONNISHA MONTINA APD: MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF A PARK Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; SCHEDULE III, IV, V SUBSTANCES, PURCHASE POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
HICE, JOHN CHARLES III, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON APD: CRIMINAL TRESPASS;
JOHNSON, TIMOTHY S0: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KENDRICK, NEBUCHANEZZAR, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released; BATTERY Released;
MITCHELL, SHADAVIA CASHON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
NORRIS, JEANA ELISE APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PHILLIPS, KYUNDRA DYKELRA, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active
RACKLEY, KERMAN LATONYA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, KIMBERLY MONIQUE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
TAYLOR, CODY DALTON, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
WALKER, KEVOKIOUSE DE`ANTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE BATTERY Released;
WARREN, ADONIS DEMOND, APD: UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SCHEDULE III, IV, OR V DRUG POSSESSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTE, DISPENSE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; OFF BOND Active;
YOUNG, ANDREW LESLIE, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JUNE 3
BROWN, LEANTHONY LA-RON, SO: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released;
CODY, PHILLIP JAMES, APD: DUI - PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released
GORDON, JASON FORNARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JONES, EDDIE JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
KENDRICKS, DONNELL TYNEAL, APD: MURDER Active;
KYLE, GENE ALBERT, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MORELAND, JOHNNY JR., APD: MARIJUANA-PURCH, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active;
SHEEDY, JACK BRAXTON, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SUMMERLIN, RANDALL LOUIS, SO: OFF BOND Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISD Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Released; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released;; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Released; BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Released;
TAYLOR, TYRONE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WRIGHT, AARON KENNY, APD: PROBATION VIOLATION Active.
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