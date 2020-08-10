These are bookings for July 30-Aug. 5 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 30
BELL, RENARDO SYDERICK, APD: PROBATION VIOLATION Active; THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY -- FELONY Active; FAILURE TO YIELD -- GENERAL RULE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
BROWN, AALIYAH MONIQUE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
BROWN, TONY ANDREAL, APD: NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DICE, KEWYATA LASHA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DUNCAN, KEITH REGINALD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FOLSOM, CODY ALAN, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
HATCHER, COURTLEN ANTWAN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HOLT, SHAKYRA MESHON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MILLEDGE, KENNETH WAYNE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
PATEL, HIMANI JAY APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Released;
PAUL, ALEJANDRO, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
WILSON, CHEYENNE MOORE, SO: PROBATION VIOLATION Released.
JULY 31
ADAMS, DEERIC TYSHUN, APD: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
CHILDS, ELISSA MARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
CLARK, DRESHUN ONIKI APD: MURDER Active;
HALL, BOBBY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HARRIS, CHARLIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HAWKINS, QUINTAVIOUS KENTA, APD: MURDER Active;
JONES, PETER ANTWIONE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MANUEL, JENIFFER RUSHING, DCP: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
McLAIN, XAVIER DWAYNE APD: MURDER Active;
REDDING, DWAYNE LATIMORE, APD: FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released; EXPIRED DRIVER'S LICENSE Released; VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Released; POSSESSION OF MARIJUANA - MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
THOMAS, AUKIEVAH BREUNA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WHITE, NORMAN EDWARD, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
WILLIAMS, STEVEN MONTRELL APD: PROBATION VIOLATION Active; FORGERY -- THIRD DEGREE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WOODALL, SHAERICA MONIQUE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WOODS, TRACEY KEY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WRIGHT, MARTAE DA`JOHN APD: MURDER Released; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released; BATTERY Released.
AUGUST 1
BIGHAM, TRACY LADON, OTHER: PROBATION VIOLATION Released;
BROOKS, JIM HENRY, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVIS, TERRANCE MYCHOL, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released;
DEMING, MATTHEW HARRISON, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
FRAZIER, MARCUS JAMAAL APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
GONZALEZ, JOHN ANTHONY, GSP: SPEEDING - STATE COURT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
JACKSON, KAMERON ISAIAH, SO: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, MISDEMEANOR Released;
JIMMERSON, JALON MONTREAL, GSP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; NO LICENSE ON PERSON Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
LLOYD, RICKIE MILLER JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
MARTIN, CARLTON, APD: BATTERY Released;
MORGAN, TRAVONTA KEVONTARIA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
ROBINSON, ANTONIO DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIS, JOHNNY DEVAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WINCHESTER, WES BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
AUGUST 2
BENTLEY, DAVID ALAN, ADDU: SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, TRANSACTIONS IN Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
BONNER, JAMAL HYKEEM, SO: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
BUSSELL, BENJAMIN ZACHARY, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, TRANSACTIONS IN Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
CUTTS, ARIANNA DESIRAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRIS, MAURICUS CHAUVELL, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
HAYES, TRITT DOUGLAS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
LEVERETTE, STEVEN GLEN, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; FAILURE TO OBEY AUTHORIZED PERSON DIRECTING TRAFFIC Released;
PAUL, GARTAVIOUS DEANDRE, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released
ROBINSON, JIMMEESHA LASHAE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
SEXTON, EDDIE LEE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; COUNTERFEIT SUBSTANCE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, PURCHASE, SELL, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; OFF BOND Active;
SHUFELT, DEREK ALAN, OTHER: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
YARGER, DANNY LYNN, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, TRANSACTIONS IN Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SPEEDING Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO PROOF INSURANCE Released.
AUGUST 3
COOK, JOE NATHAN SR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CRAIG, CALVIN FRABELL, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
ELDER, AMIA BREANNA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
FAIRBANKS, PATRICK DEWAYNE, SO: SIMPLE BATTERY Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active;
JACKSON, TIMOTHY MICHEAL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, JATAVIS ANTWON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY - FELONY Active;
KENDRICK, ANTONIO MAHKEY, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, MISDEMEANOR Released;
LEDBETTER, QUINCY LEE, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
MARSHALL, LONDELL KATRELL, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active;
SMITH, JOHNNY MACK JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
THOMPSON, CURTIS LEVON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
TUCKER, MATTHEW SCOTT, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
WILLIAMS, JATERRICA SHANTELL, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
AUGUST 4
BEAL, RODNEY LEE, APD: BATTERY Released;
BROWN, GREGORY DERRANN, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
COVIN, LISA DENISE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE, FELONY Active;
GORDON, JASON FORNARD, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
HARRIS, THOMAS JATELL, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;
JOHNSON, KEIKEI ANASTASIA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, JESSICA MARIE, GSP: SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MOORE, BOBBY DARREL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOORE, LOUIS JUNIOR JR., APD: IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MOORE, TAVARIUS MALIK, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY -- MISDEMEANOR Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PARKER, CHRISTOPHER McLEAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
ROBINSON, BIANKA NIKOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
SEAY, ANTONIO DEMOND, APD: SIMPLE BATTERY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WINGFIELD, JEREMY MICHAEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE, SECOND CONVICTION Active;
WOODS, TRACEY KEY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active.
AUGUST 5
FARR, RYAN DANIEL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, MICHAEL ANTHONY, DCP: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
HARVILLE, TARA S., APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
HOLSEY, TIMOTHY RICARDO, APD: RECKLESS DRIVING Active; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Active; NO INSURANCE Active;
JORDAN, BRADLEY LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LEDBETTER, QUINCY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
OWENS, MICHAEL BRENDAN OTHER: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
PRATHER, ANNTERNETTE CASSANDRA, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
STEPHENS, ARTHUR JUNIOR JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
TOOMER, JAMES C., APD: PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active;
WHITEHEAD, AUKEEM RODRAE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
WILLIAMS, JALICIA RAE, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released.
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