These are bookings for June 18-24 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 18
CHAMBERS, TIMMY JR., APD: AFFRAY (FIGHTING) Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/DISTRIBUTING/POSSESSING WITH INTENT TO DISTRIBUTE/Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
CLINTON, ERIC JR., ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
COOPER, WILLIS PAIT, SO: HOME INVASION 1ST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSING EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
DAVIS, KALVIN LEON, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
EALEY, GEORGE HENRY, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HODGE, JOSHUA DAVID, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, LACORY KENYAN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, LUCIOUS SR., ADDU: ALCOHOLIC BEVERAGE -- SELLING/DISTRIBUTING/DISTILLING/MANUFACTURING/TRANSPORTING/SHIPPING/RECEIVING Released; MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Released;
LADRILLONO, DANIEL LEE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
LANE, SHAQUILLE DOMINIQUE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
PERIGO, JOSEPH ALLEN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
RANSON, DEMETRIUS ANDTRELL APD: MURDER Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
WEAVER, JOHN ASHLEY, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Released;
WINGFIELD, JAQUAN, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS/BUS/STOP Released.
JUNE 19
ADKINS, DECARLO JERMIERE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, INDIA JANAE, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
BRYANT, RANDY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLARK, MARK ARDELL, APD: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
ELDER, KENNETH DWANYE, SO: CITY COURT SENTENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HALL, KWANTAVIUS MONTRELE, DCP: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LINDSEY, TAYLOR NICOLE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; PROBATION VIOLATION Released;
MILLER, JESSIE ISSAC, APD: PROBATION VIOLATION Released;
MORRIS, JESSIE D., APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
NELSON, KITYAH SHERVON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
PRICE, RANDY LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SHEPPARD, SHYKIMBRIA BRINAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SLOAN, JACQUIZ JONVONTAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, TIMOTHY LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WATSON, DORIAN TRAYDANZA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLINGHAM, JASON ANDRE, GSP: HIT AND RUN -- SERIOUS INJURY OR DEATH Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
JUNE 20
ATKINS, JEREMY MARQUIS, APD: PROBATION VIOLATION Active; RED LIGHT VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENSE PROBATIONER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BOONE, FRIEDA MICHELLE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
BROWN, LAWRENCE EDWARD, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CHILDS, QUENDIVIOUN DESHAUN, SO: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
DANIELS, GWENDOLYN DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARVEY, BRADFORD LAMAR, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JONES, JOCKCOLIAN JAMAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
KNIGHT, ZACHARY RYAN, SO: PAROLE VIOLATION Active;
MILHOAN, BRANDON MICHAEL, APD: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
PORTER, CHASITY NICOLE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; PROBATION VIOLATION Released.
JUNE 21
ALEXANDER, KEAMBRIA D., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BARNES, RICKY RAY APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MCKINNEY, COREY ALEXANDER, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
McNAIR, KENNETH DYWANE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MITCHELL, SEAN MCGRADY, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
MONTIETH, JUANITA NICOLE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SOLOMON, MICHAEL JUSTIN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, CALVIN JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JUNE 22
BATTLE, JEREMIAH IDRIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BELL, ANDREW NICHOLAS, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HAMILTON, RODNEY CHRISTOPHER, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HARRIS, EMMANUEL JAMES, ADDU: STOP SIGN VIOLATION Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HICKS, KENDAL JEREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, BOBBY RASHAWN, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
LEWIS, RENTAVIOUS UNTERRIOUS, SO: MURDER Active; PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
MATHIS, MALIK AKEEM, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOORE, RASHEED CENTRELL, GSP: DISTRACTED DRIVING Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
JUNE 23
BENSON, STEVEN RAY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; THEFT BY DECEPTION FELONY Active; EXPLOIT/INFLICT PAIN TO/DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active;
BRYANT, BRIANNA JANAE, APD: HARBORING, CONCEALING, OR WITHHOLDING INFORMATION CONCERNING WANTED PERSON Released; HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Released;
DYE, KEYSHAWN XZAVIER, SO: AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GILLIS, ANTWAN MARICE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JENKINS, JOSHUA PEACE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
LINDSEY, JESSIE FELTON, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Active;
MAGWOOD, ASHONDI RASHAD, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
NEY, EDY DAWN, SO: MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Released;
NEY, KATHLENE RIESZ, SO: MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Released;
PARKER, JASON PETE, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROBINSON, CHARLES, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RODDY, LEVASIA RASAHNIE LASHAY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROSS, RICARDO ANTONIE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SCOTT, TEVIN TAMOSKI APD: PROBATION VIOLATION Active;
SIBLEY, BRANDON RASHAD, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, SHELBIE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, KEYARRA LASHAY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WALKER, CORY JERMAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
WILLIAMS, YASMIN NICOLE, APD: HARBORING, CONCEALING OR WITHHOLDING INFORMATION CONCERNING Released; HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Released;
WRIGHT, JOSEPH WALTER, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
JUNE 24
ARTHUR, BRANDY LEE, GSP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active;
BARBER, EUGENE JERMAINE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Active;
BRYANT, TIERA MARIE, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DUCKWORTH, DUSTY NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FAIRCLOTH, MALLORY MOORE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HALLMAN, ANTONIO MAURICE, ADDU: TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Active;
HEARD, GREGORY BERNARD, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
HOLLEY, WALTER JR., ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE Active;
JOHNSON, KENNETH BLAKE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PARKER, MARCUS MONTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, RICO OMAR, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
RUMPH, KENNETH CHRISTOPHER, DCP: SIMPLE ASSAULT Active;
SIMON, UNDREY BENARD, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
STARLING, BETTYE JO, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THREADCRAFT, DENNIS, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS Released;
WHITE, GEORGE WASHINGTON JR., APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active.
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