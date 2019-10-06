These are bookings for Sept. 26-Oct. 3 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 26
BROWN, ALEXANDER ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, TRAYVIOUS RASHAD, APD:INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BURNS, MICHAEL ANTHONY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CAINION, PAUL ANTHONY, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
DOWELL, MARSHALL LEON JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
DRAPER, PENNY BODIFORD, DCP: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
FLETCHER, RICARDO SHERROD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GILYARD, LATOYA LAQUETTA, APD: AGGRAVATED ASSAULT; FAMILY VIOLENCE -- OTHER Released;
JONES, STANLEY COURTEZ, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MCCLOUD, KYMBREL CHERUNDA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
OLIVER, EDDIE LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
SHARPE, DONNIE, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
TEEMER, JEREMY RICO, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
WILLIAMS, ERNEST SO: PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, TERES QUARDARIUS, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA, WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Released.
SEPTEMBER 27
BANKS, DOROTHY LILLIAN, SO: OFF BOND Active;
BONNER, JAMAL HYKEEM, SO: CITY WEEKENDER Released;
BOYD, JARVIS JATAK, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BROWN, BYRON MONTRAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CAMON, GREGORY DANZIES, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
CARTER, CORDERREL RODRIQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, CURTIS BERNARD SO: CITY COURT SENTENCE Active;
CHAMBERS, CHRISTOPHER PERPALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
COVIN, DEMETRIOUS QUSHAWN, APD: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
CRUZ, KIMBERLY JOANNA, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; FORGERY -- FIRST DEGREE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: WEEKENDER Released;
HAYES, MARRIS LEE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released;
HENDERSON, STEVEN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, ANTHONY MARKEES, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HOLLEY, ENORRIS, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
HUGGINS, EVERETT BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MATHIS, ELBERT, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released;
McDOWELL, WHITNEY DENISE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MOORE, CHEVEZ MONTHEVELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
MORGAN, HARRISON JEROME, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SANDERS, MALISA MACHELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SANDERS, TRACY LAMAR, SO: ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD - MISDEMEANOR Released;
SMITH, FREDDIE BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
STAFFORD, LANDON TYLER, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HOME INVASION FIRST DEGREE Active;
THOMAS, KELVIN LATRON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THORPE, TRACY RENEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
SEPTEMBER 28
BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;
BRYANT, JAHEIM JAMAAL, APD: MURDER Active;
DOBBINS, MERCEDEZ CHANTALE, SO: CITY WEEKENDER Released;
EDWARDS, ROBERT LEE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
GREEN, BRANDON KEON, SO: WEEKENDER Released;
ISAAC, TYTIANNA DOMONIQUE, APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
JACKSON, ANTOINETTE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
MARTIN, RAYMON MICHAEL, SO: KIDNAPPING Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; MURDER Active;
PRIMUS, DEBRA ANN, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
REID, RICHARD LEWIS, DCP: AGGRAVATED BATTERY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
RICHARDSON, JEROME, SO: CITY WEEKENDER Released;
SIMS, SHUNEATA JOHNSON, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
SMITH, MICHAEL LATRON SR., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
WILSON, JERSHONDRIA COURTNY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WINCHESTER, TOMEKA LASHAWN APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
WRIGHT, KENNETH DEON, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
SEPTEMBER 29
BARBER, MIQUEL RICCARDO, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
COX, SHARICA NEKCOL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DAVIS, BOBBY GENE, APD: TAG LIGHT REQUIRED Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
DEAL, LARRY OWEN, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; RECKLESS DRIVING Released; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Released;
HUIE, LUTRESSA KEON, DCP: BATTERY Released; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Released;
JOHNSON, JOHN NEKIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, HANNAH DENISE OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
MOORE, JUSTIN DAVID, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
ROBERTS, ANTHONY DRU, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WARD, CEDRIC LAMAR, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; BATTERY Active; PAROLE VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
WILLIAMS, CURTIS LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active.
SEPTEMBER 30
ALDERMAN, ALEXANDER C., APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released;
ANTHONY, LATASHA LASHOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BELIN, JANA MARIE, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
BROWN, RONNIE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BRUMETT, BRIAN THEODORE, GSP: POSSESSION OF MARIJUANA - MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
DAVIDSON, IRALLY KENYETA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, GRAIG LEONARD JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
JOHNSON, TYKESSIE RANDRELL, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
LUCAS, WALLACE BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
McCOY, WALTER DONNEL IV, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MORMAN, CAIN ROBERT, GSP: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released;
STEPHENS, REGINALD ANTONIO, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, DEQUARIO ANTWON, APD: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITFIELD, ANFERNEE GERARD, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
WOODLIFF, TARWARNER LYCHA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
OCTOBER 1
BENTLEY, RACHEL MARIE, USM: PROBATION VIOLATION Active;
BROCK, KEVIN DEWAYNE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
BROWN, JONATHAN KIREEM, APD:HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FORD, TAYHEISHA KENYANTARI, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GREEN, ALBERT LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KIERCE, KELLEY HUGH SO: RETURN FOR TRIAL Released;
MARTIN, LASHONDA RENAE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MARTIN, MATTHEW JOSEPH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
SINGLETON, KRISTIE LAKESHA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, LAUREN SHEA, SO: OFF BOND Active;
THOMAS, JALESSA JEANETTA, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WALKER, ROBERT GEROME, SO: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; ROBBERY BY FORCE Active; RECKLESS DRIVING Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WATSON, LOUISE PEARL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WYNN, GEORQUIN, APD: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released.
OCTOBER 2
ARMBRUST, DAVID ALAN JR., DCP: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
CLAY, SHAQUIELLE MONTRELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
HENDERSON, LESTER TYWON SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOWARD, NEAMEN SAIOOD, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Active;
JACKSON, WAYLON CHARLES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, TIMOTHY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, TERRANCE MARQUES, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
JONES, TIMOTHY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LAW, ANGELA DENISE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MALONE, JAMES PERK, ADDU: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
MAYS, SHELOMITH LACHAIN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
McDONALD, TERRY JOSEPH, SO: WEEKENDER Active;
MOORE, LANSING ELLAHU, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NEWSOME, TIERRA DAWANNA, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
OWENS, MICHAEL BRENDAN, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
RANDALL, ANTONIO RICARDO, SO: OFF BOND Active; PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
WARREN, ADONIS DEMOND, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
WILSON, DORCELL LAMONT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active.