Kirby Smart Shares Insight Into How He Built Georgia into a Championship Program

ATHENS------ Georgia will keep Auburn, Florida, and Tennessee in the 2024 Southeastern Conference football schedule according to an announcement Wednesday evening on the SEC Network.

The one-year, eight-game conference schedule will have the Bulldogs playing three SEC home games (Auburn, Mississippi State and Tennessee) along with the traditional game with Florida in Jacksonville.

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